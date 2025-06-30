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Глава партии призвал к более быстрому и качественному обслуживанию при внедрении двухуровневой модели местной администрации
В этих двух населенных пунктах генеральный секретарь То Лам посетил центры государственной административной службы, где проинспектировал состояние помещений, оборудования и персонала, а также ознакомил местных жителей с руководством по административным процедурам в рамках подготовки к официальному введению в действие новой административной структуры с 1 июля 2025 года.
По его словам, эта реформа направлена на быстрое и устойчивое развитие страны, улучшение условий жизни людей и создание упорядоченного, эффективного и действенного государственного аппарата.
Переход включает в себя переход от пассивного управления к разумному управлению, что позволит активно служить народу, способствовать развитию и обладать способностью эффективно реализовывать политику партии во имя благополучия и счастья людей, отметил он.
Глава партии потребовал от местных властей срочно и серьезно стабилизировать организацию нового административного аппарата, избегать любых сбоев, поддерживать дух солидарности и принять цель служения гражданам в качестве основного критерия оценки работы каждого чиновника, государственного служащего и гражданского служащего.
Подчеркнув исключительную важность партийного строительства, генеральный секретарь потребовал от партийной организации, властей и населения квартала Суанхоа четко определить направление развития, стремясь превратить квартал в образец современного, эффективного и действенного городского управления.
Местные власти Суанхоа и Танвиньлок должны обеспечивать политическую безопасность, социальный порядок, безопасность и стабильность; не допускать пассивности и неожиданности в любой ситуации; оперативно выявлять и решать возникающие проблемы на ранних стадиях и на расстоянии.
Генеральный секретарь также подчеркнул важность прорыва в административной реформе и цифровой трансформации, а также ускорения интеграции данных для обеспечения быстрого, прозрачного и удобного доступа граждан к государственным услугам.
На фоне вызовов и трудностей, с которыми сталкивается процесс реструктуризации, вся политическая система должна приложить совместные усилия для преодоления всех трудностей и вызовов, чтобы успешно выполнить поставленные задачи для развития города и страны, подчеркнул он.
В тот же день глава партии почтил память покойного генерального секретаря партии Нгуен Ван Линя по случаю 110-й годовщины со дня его рождения (1 июля 1915-2025 гг.).