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Глава партии посетил партийную организацию, администрацию и население провинции Хынгйен и поздравили их с наступающим Тэтом
Выступая на встрече с руководителями провинции Хынгйен, Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил большие усилия, результаты и успехи, которых партийный комитет, правительство и жители провинции Хынгйен достигли за последнее время.
Он подчеркнул, что 2025 год является последним годом реализации 5-летнего плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы и резолюций партийных конференций на всех уровнях на срок 2020-2025 годов, партийный комитет провинции Хынйен должен сосредоточивать внимание на руководящей работе, создавая новые и более сильные изменения в социально-экономическом развитии, построении чистой и сильной партии и политической системы.
Провинции необходимо продолжать руководить работой по немедленной, решительной и эффективной реорганизации аппарата политической системы на уровне провинций и уездов в компактном, уподоряченным, сильном, действенном, эффективном направлении в соответствии с руководящими принципами и направлениями ЦК КПВ и реальной ситуацией в провинции. Следует продолжать обновлять методы, стиль работы в увязке с административной реформой, продвижением применения информационных технологий в руководящей и управленческой работе.
Партийный комитет провинции должен уделять особое внимание руководству работой по содействию социально-экономическому развитию, поддержанию обороны, политической безопасности, социального порядка и безопасности, улучшению материальной и духовной жизни населения.
Необходимо немедленно реализовать план развития провинции Хынгйен на период 2021-2030 годов с видением до 2050 года в соответствии с Решением Премьер-министра №489/QĐ-TTg от 6 октября 2024 года, повысить качество всеобщего образования, работы по защите, заботе и улучшению здоровья людей.
Также следует синхронно и эффективно проводить политику социального обеспечения, заботиться о жизни лиц льготной категории, людей, имеющих заслуги перед революцией, малоимущих, рабочих, уязвимых групп и стремиться к ликвидации бедных домохозяйств.
Выражая свою уверенность в местной партийной организации, администрации и населении, глава партии предвидит, что провинция достигнет и превзойдет цели, поставленные провинциальной партийной конференции 20-созыва, превратившись в центр современной промышленности и устойчивого роста и заняв место среди ведущих населенных пунктов по всей стране.
Ранее То Лам и сопровождающие его лица воскурили благовония в храме Чиеу Вьет Выонг, мемориальном доме генерального секретаря партии Нгуен Ван Линя, мемориальном доме генерал-лейтенанта Нгуен Бинь, мемориальном доме Хоанг Тхи Лоан - матери президента Хо Ши Мина и литературном храме Ситьданг.