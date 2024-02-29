Глава партии поздравляет председател НПК с успешной организацией выборов в Сенат

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. (Фото: ВИА





В связи с успешной организацией выборов в Сенат Камбоджи V созыва 25 февраля генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг направил поздравительное письмо председателю Народной партии Камбоджи (НПК) Самдеку Течо Хун Сену.В письме говорится:«С товарищескими чувствами и добрососедством от имени ЦК КПВ направляю товарищу председателю ЦК НПК Хун Сену, руководителям, должностным лицам, членами НПК теплые поздравления в связи с большим успехом выборов в Сенат Камбоджи V созыва, особенно с огромной победой НПК на этих выборах. Результаты выборов еще раз подтвердили роль и позицию НПК под Вашим руководством.Мы твердо верим, что благодаря достигнутым результатам, богатому опыту и поддержке камбоджийского народа, НПК во главе с Председателем Хун Сеном продолжит добиваться новых больших успехов в работе по защите, строительству и развитию страны.Вьетнам будет вместе с Камбоджей продолжать делать все возможное для сохранения и развития добрых отношений между двумя странами в более углубленном, практическом и эффективном направлении в областях, которые приносят пользу двум народам, тем самым внося вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире».