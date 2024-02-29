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Глава партии поздравляет председател НПК с успешной организацией выборов в Сенат

25 февраля генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг направил поздравительное письмо председателю Народной партии Камбоджи (НПК) Самдеку Течо Хун Сену.
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. (Фото: ВИА  
В связи с успешной организацией выборов в Сенат Камбоджи V созыва 25 февраля генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг направил поздравительное письмо председателю Народной партии Камбоджи (НПК) Самдеку Течо Хун Сену.

В письме говорится:

«С товарищескими чувствами и добрососедством от имени ЦК КПВ направляю товарищу председателю ЦК НПК Хун Сену, руководителям, должностным лицам, членами НПК теплые поздравления в связи с большим успехом выборов в Сенат Камбоджи V созыва, особенно с огромной победой НПК на этих выборах. Результаты выборов еще раз подтвердили роль и позицию НПК под Вашим руководством.

Мы твердо верим, что благодаря достигнутым результатам, богатому опыту и поддержке камбоджийского народа, НПК во главе с Председателем Хун Сеном продолжит добиваться новых больших успехов в работе по защите, строительству и развитию страны.

Вьетнам будет вместе с Камбоджей продолжать делать все возможное для сохранения и развития добрых отношений между двумя странами в более углубленном, практическом и эффективном направлении в областях, которые приносят пользу двум народам, тем самым внося вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире».

 

ИЖВ/ВИА

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