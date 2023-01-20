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Глава партии поздравил с Тэт официальных лиц и население Ханоя

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг 19 января посетил партийную организацию, администрацию и жителей Ханоя по случаю праздника Тэт (Лунный Новый год) и 93-й годовщины основания Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля).
  Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг выступает на мероприятии. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг 19 января посетил партийную организацию, администрацию и жителей Ханоя по случаю праздника Тэт (Лунный Новый год) и 93-й годовщины основания Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля).

Приветствуя большие достижения, полученные Ханоем в 2022 году, лидер партии указал на задачи для столицы в этом году, учитывая сохраняющиеся последствия пандемии COVID-19 и глобального экономического спада.

Город должен продолжать свои традиции, решительность и новаторство, использовать возможности и преимущества, и преодолевать все трудности для достижения целей, подчеркнул лидер.

Он призвал местных чиновников повысить свою политическую волю, нравственность и работоспособность для построения богатого, цивилизованного и современного города, и выразил пожелание, чтобы Ханой добился больших успехов в 2023 году.

По этому случаю он посетил и вручил подарки представителям пожилых людей, милицейским, пожарным, спасателям, рабочим и детям.

В ответ член Политбюро, секретарь горского партийного комитета Динь Тиен Зунг подтвердил, что партийная организация, администрация и население Ханоя полны решимости успешно осуществить прорывы и задачи, поставленные в партийном строительстве и исправлении, а также в построении политической системы, социально-экономическом развитии и решением общественных проблем.

Согласно отчету города, он выполнил все 22 социально-экономических задачи, а его ВРП вырос на 8,89% в 2022 году, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие, превзойдя план и превысив средний показатель по стране на 0,87%.

Доход на душу населения Ханоя достиг 142,3 млн. донгов (6.068 долл. США), а его общие поступления в бюджет приблизились к 333 трлн. донгов (14,2 млрд. долл. США), превысив оценку на 6,8%. Между тем, индекс потребительских цен вырос на 3,4%, что ниже целевого показателя в 4%.

ИЖВ/ВИА

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