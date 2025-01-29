Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Глава партии поздравил власти и жителей Ханоя с праздником Тэт

Генеральный секретарь партии То Лам посетил партийную организацию, администрацию и жителей Ханоя вечером 28 января, в последний день Года Дракона, и поздравил их с наступающим Новым годом (Тэт).
  Генеральный секретарь партии То Лам вручает счастливые деньги рабочим Ханоя. Фото: ВИA  
В оживленной атмосфере столицы Генеральный секретарь То Лам от имени партии и государства передал самые теплые пожелания по случаю Нового года по лунному календарю официальным лицам, военнослужащим и жителям города.

Он высоко оценил достижения Ханоя в 2024 году, отметив прогресс города в таких ключевых областях, как культурное развитие, развитие туризма, социальное обеспечение и повышение качества жизни горожан.

Генеральный секретарь подчеркнул значение 2025 года как рубежного года. Он знаменует собой завершение плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы и имеет ключевое значение для выполнения задач, поставленных на съезде партии. В этом году также пройдут партийные съезды всех уровней - 17-й Ханойской партийной конференции и всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва.

По его словам, в этом году также произойдет множество значимых событий в жизни города и страны.

Он призвал Ханой продолжать играть ведущую роль в уподядочении политической системы для повышения эффективности, завершить реструктуризацию партийных организаций в соответствии с центральными указаниями и обеспечить высокие стандарты при подготовке к партийным съездам.

Выразив уверенность в историческом и культурном наследии Ханоя, глава партии выразил оптимизм в отношении того, что город превзойдет свои цели, поставленные на 17-м муниципальной партийной конференции, способствуя выполнению резолюции 13-го всевьетнамского партийного съезда, способствуя национальному росту, процветанию и стабильности, обеспечивая гражданам возможность пользоваться благами прогресса.

Глава партии и сопровождающие его лица вручили счастливые деньги работникам, сотрудникам общественной безопасности, пожарным и дорожной полиции, которые будут дежурить во время праздника.

Ранее генеральный секретарь То Лам посетил в своей резиденции 105-летнего генерал-майора Хынь Дак Хыонга, бывшего главу делегации вьетнамских экспертов в Лаосе и бывшего министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения, и выразил ему свои пожелания по случаю Тэта.

Генерал-майор Хыонг родился в городе Хойан в центральной провинции Куангнам, занимал важные военные и государственные посты, в том числе был политическим комиссаром 4-го военного округа и заместителем министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения. Признанный за заслуги перед Вьетнамом и его международным сотрудничеством, генерал-майор Хыонг удостоен многочисленных наград, в том числе наград вьетнамской и лаосской партий, государств и правительств.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Традиционные обычаи вьетнамцев во время Лунного Нового года

Традиционные обычаи вьетнамцев во время Лунного Нового года

На протяжении всей истории вьетнамские обычаи и ритуалы во время традиционного праздника Тэт передавались из поколения в поколение. К ним относятся такие традиции, как украшение и уборка дома для встречи Тэта, приготовление баньчынга и баньтета, поклонение «Онг Конг и Онг Тао», приготовление последней трапезы года и встреча новогодней ночи…
ПОДРОБНЕЕ

Top