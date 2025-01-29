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Глава партии поздравил власти и жителей Ханоя с праздником Тэт
Он высоко оценил достижения Ханоя в 2024 году, отметив прогресс города в таких ключевых областях, как культурное развитие, развитие туризма, социальное обеспечение и повышение качества жизни горожан.
Генеральный секретарь подчеркнул значение 2025 года как рубежного года. Он знаменует собой завершение плана социально-экономического развития на 2021-2025 годы и имеет ключевое значение для выполнения задач, поставленных на съезде партии. В этом году также пройдут партийные съезды всех уровней - 17-й Ханойской партийной конференции и всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва.
По его словам, в этом году также произойдет множество значимых событий в жизни города и страны.
Он призвал Ханой продолжать играть ведущую роль в уподядочении политической системы для повышения эффективности, завершить реструктуризацию партийных организаций в соответствии с центральными указаниями и обеспечить высокие стандарты при подготовке к партийным съездам.
Выразив уверенность в историческом и культурном наследии Ханоя, глава партии выразил оптимизм в отношении того, что город превзойдет свои цели, поставленные на 17-м муниципальной партийной конференции, способствуя выполнению резолюции 13-го всевьетнамского партийного съезда, способствуя национальному росту, процветанию и стабильности, обеспечивая гражданам возможность пользоваться благами прогресса.
Глава партии и сопровождающие его лица вручили счастливые деньги работникам, сотрудникам общественной безопасности, пожарным и дорожной полиции, которые будут дежурить во время праздника.
Ранее генеральный секретарь То Лам посетил в своей резиденции 105-летнего генерал-майора Хынь Дак Хыонга, бывшего главу делегации вьетнамских экспертов в Лаосе и бывшего министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения, и выразил ему свои пожелания по случаю Тэта.
Генерал-майор Хыонг родился в городе Хойан в центральной провинции Куангнам, занимал важные военные и государственные посты, в том числе был политическим комиссаром 4-го военного округа и заместителем министра труда, инвалидов войны и социального обеспечения. Признанный за заслуги перед Вьетнамом и его международным сотрудничеством, генерал-майор Хыонг удостоен многочисленных наград, в том числе наград вьетнамской и лаосской партий, государств и правительств.