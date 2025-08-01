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Глава партии отдал приказ о прорывах в военной модернизации
Он высоко оценил Главный политический департамент ВНА и соответствующие ведомства за их активную и всестороннюю подготовку к съезду, особенно за разработку проекта политического доклада, который он охарактеризовал как научно структурированный и краткий. Он отметил, что в проекте успешно освещены основные достижения ВНА на период 2020-2025 годов, а также выявлены недостатки, их причины и извлеченные уроки.
Глава партии призвал редакционную группу доработать доклад, предоставив более глубокий анализ военного прогнозирования, чтобы эффективно консультировать партию и государство по реагированию на возникающие вызовы и совершенствовать механизмы создания революционной, регулярной, элитной и современной армии.
Он также потребовал принятия конкретных мер по корректировке стратегии национальной обороны, координации между гражданскими и военными в целях обеспечения политической безопасности и общественного порядка, качественной подготовки и просвещения, готовности к нетрадиционным угрозам безопасности и прорывам в развитии оборонной промышленности в направлении самодостаточности, возможностей двойного назначения и современности.
Кроме того, глава партии подчеркнул необходимость улучшения финансового управления и реструктуризации военных предприятий для повышения эффективности, одновременно призвав к усилению военной дипломатии и международной интеграции, а также к активной политике привлечения и удержания талантливых специалистов в вооруженных силах.
Генеральный секретарь партии То Лам приказал редакционной группе учесть мнения делегатов, быстро доработать документы и обеспечить успех 12-го съезда.