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Глава партии отдал приказ о прорывах в военной модернизации

Генеральный секретарь партии То Лам призвал к прорывам в военной модернизации, инновациях и цифровой трансформации, поскольку Центральная военная комиссия готовится к 12-му съезду партийной организации Вьетнамской народной армии (ВНА) на период 2025-2030 годов.
  Генеральный секретарь партии То Лам выступает на заседании постоянного бюро Центральной военной комиссии, 31 июля. Фото: ВИA  
Председательствовавший на заседании постоянного бюро военной комиссии в Ханое 31 июля глава партии То Лам, который также является секретарем военной комиссии, подчеркнул, что предстоящий съезд должен определить четкие цели в области развития науки, технологий и инноваций, а также сделать из каждого офицера и солдата “цифрового воина”.

Он высоко оценил Главный политический департамент ВНА и соответствующие ведомства за их активную и всестороннюю подготовку к съезду, особенно за разработку проекта политического доклада, который он охарактеризовал как научно структурированный и краткий. Он отметил, что в проекте успешно освещены основные достижения ВНА на период 2020-2025 годов, а также выявлены недостатки, их причины и извлеченные уроки.

Глава партии призвал редакционную группу доработать доклад, предоставив более глубокий анализ военного прогнозирования, чтобы эффективно консультировать партию и государство по реагированию на возникающие вызовы и совершенствовать механизмы создания революционной, регулярной, элитной и современной армии.

Он также потребовал принятия конкретных мер по корректировке стратегии национальной обороны, координации между гражданскими и военными в целях обеспечения политической безопасности и общественного порядка, качественной подготовки и просвещения, готовности к нетрадиционным угрозам безопасности и прорывам в развитии оборонной промышленности в направлении самодостаточности, возможностей двойного назначения и современности.

Кроме того, глава партии подчеркнул необходимость улучшения финансового управления и реструктуризации военных предприятий для повышения эффективности, одновременно призвав к усилению военной дипломатии и международной интеграции, а также к активной политике привлечения и удержания талантливых специалистов в вооруженных силах.

Генеральный секретарь партии То Лам приказал редакционной группе учесть мнения делегатов, быстро доработать документы и обеспечить успех 12-го съезда.

ВИА/ИЖВ

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