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Глава партии отдал дань уважения предкам в древней столице Хоалы
Королю Динь Тьен Хоангу принадлежит заслуга объединения страны путем победы над 12 военачальниками и создания централизованного феодального государства Дай Ко Вьет в 968 году - первого в своем роде во Вьетнаме. Его правление ознаменовало конец политической раздробленности, утвердило суверенитет Вьетнама и стремление к процветанию и независимости страны, заложив основу для будущих династий.
Король Ле Дай Хань запомнился своим лидерством в отражении захватчиков династии Сун и сохранении территориальной целостности страны от вторжений Чампа. В его правление были достигнуты значительные экономические, культурные и дипломатические успехи, укрепившие национальную независимость и заложившие основу для будущего династического процветания.
Глава партии и его окружение пообещали работать вместе со всей партией, армией и народом, поддерживая революционный дух и патриотические традиции нации, преодолевая трудности, выполняя цели, поставленные всевьетнамским партийным съездом 13-го созыва, и продвигая Вьетнам в новую эру - эру подъема нации.