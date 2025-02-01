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Глава партии отдал дань уважения предкам в древней столице Хоалы

31 января генеральный секретарь партии То Лам воскурил благовония в национальном историческом памятнике особенного значения древней столицы Хоалы в северной провинции Ниньбинь в честь продолжающегося праздника Нового года по лунному календарю (Тэт) и предстоящей 95-й годовщины Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) (3 февраля 1930 - 2025 гг.).
  Генеральный секретарь партии То Лам воскуряет благовония в храме, посвященном королю Динь Тьен Хоангу в провинции Ниньбинь. Фото: ВИA  
Во время посещения исторического памятника в общине Чыонгйен, город Хоалы, глава партии воскурил благовония в храмах, посвященных королю Динь Тьен Хоангу и королю Ле Дай Ханю, отдавая дань уважения их вкладу в развитие страны.

Королю Динь Тьен Хоангу принадлежит заслуга объединения страны путем победы над 12 военачальниками и создания централизованного феодального государства Дай Ко Вьет в 968 году - первого в своем роде во Вьетнаме. Его правление ознаменовало конец политической раздробленности, утвердило суверенитет Вьетнама и стремление к процветанию и независимости страны, заложив основу для будущих династий.

Король Ле Дай Хань запомнился своим лидерством в отражении захватчиков династии Сун и сохранении территориальной целостности страны от вторжений Чампа. В его правление были достигнуты значительные экономические, культурные и дипломатические успехи, укрепившие национальную независимость и заложившие основу для будущего династического процветания.

Глава партии и его окружение пообещали работать вместе со всей партией, армией и народом, поддерживая революционный дух и патриотические традиции нации, преодолевая трудности, выполняя цели, поставленные всевьетнамским партийным съездом 13-го созыва, и продвигая Вьетнам в новую эру - эру подъема нации.

ИЖВ/ВИА

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