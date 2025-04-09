НОВОСТИ
Глава партии встретился с бывшими сотрудниками службы общественной безопасности, служившими когда-то на южных полях сражений
То Лам подчеркнул непоколебимую приверженность партии своим высшим целям - поддержанию социальной стабильности, стимулированию экономического развития и улучшению жизни людей. По его словам, Вьетнам неуклонно следует своему видению - стать развивающейся страной с современной промышленностью к 2030 году и развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.
По словам главы партии, с 2018 года народные силы общественной безопасности прошли три организационные реорганизации для повышения эффективности и результативности. Министерство общественной безопасности постепенно ликвидировало районные полицейские подразделения, взяло на себя новые обязанности и стало играть ключевую роль в обеспечении политической безопасности и общественного порядка. Помимо этих основных обязанностей, министерство вносит активный вклад в стратегическое консультирование и социально-экономическое развитие, обеспечивая мир и безопасность для всех.
Он подчеркнул, что партия продолжает прилагать усилия по улучшению материальной и духовной жизни людей, особенно в этнических меньшинствах, приграничных, отдаленных и островных районах, бывших революционных базах, стратегических зонах и религиозных общинах. Среди основных инициатив - всеобъемлющая политика социального обеспечения бывших революционеров, бесплатное обучение на всех уровнях общеобразовательной школы, ликвидация ветхого жилья по всей стране, развитие здравоохранения с целью достижения конечной цели - бесплатного медицинского обслуживания для всех людей и др.
Говоря о реструктуризации политической системы, То Лам отметил упорядоченный, эффективный и действенный подход. Он отметил, что этот процесс осуществляется на основе систематического, научного и гуманного подхода, руководствуясь решимостью и неотложностью.
Научные технологии, инновации и национальная цифровая трансформация были подчеркнуты как критические факторы для будущего роста Вьетнама. По его словам, эти области - не просто неизбежные тенденции, а настоятельная необходимость для страны преодолеть разрыв в развитии с регионом и миром. Они открывают беспрецедентные возможности для повышения производительности труда, стимулирования инноваций и улучшения качества жизни всех граждан, являясь «золотым ключом» к быстрому и процветающему росту.
Поскольку всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва намечен на начало 2026 года, он призвал всю партию, народ и армию объединиться, использовать возможности, задействовать ресурсы и уделять первостепенное внимание внутренним сильным сторонам и человеческому капиталу.
Глава партии обратился к офицерам общественной безопасности, которые когда-то служили на южных полях сражений, с просьбой активно вносить свои идеи в доработку документов к предстоящему съезду, эффективно следовать стратегической политике партии на этом новом этапе и продолжать поощрять партию, армию и силы общественной безопасности к выполнению их политических задач, обеспечивая дальнейший подъем Вьетнама в динамичную эпоху.