Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Глава партии встретился с бывшими сотрудниками службы общественной безопасности, служившими когда-то на южных полях сражений

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам вручил подарки бывшим офицерам общественной безопасности, которые когда-то храбро служили во время войны против американского сопротивления на юге Вьетнама, на встрече в Ханое 8 апреля, в преддверии 50-й годовщины освобождения Юга и национального воссоединения (30 апреля).
  Генеральный секретарь партии То Лам и делегаты на встрече. Фото: ВИA  
Глава партии выразил глубокую признательность ветеранам, отметив их непоколебимую преданность делу и жертвы, принесенные силами общественной безопасности Юга и народом всей страны во время борьбы.
То Лам подчеркнул непоколебимую приверженность партии своим высшим целям - поддержанию социальной стабильности, стимулированию экономического развития и улучшению жизни людей. По его словам, Вьетнам неуклонно следует своему видению - стать развивающейся страной с современной промышленностью к 2030 году и развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.

По словам главы партии, с 2018 года народные силы общественной безопасности прошли три организационные реорганизации для повышения эффективности и результативности. Министерство общественной безопасности постепенно ликвидировало районные полицейские подразделения, взяло на себя новые обязанности и стало играть ключевую роль в обеспечении политической безопасности и общественного порядка. Помимо этих основных обязанностей, министерство вносит активный вклад в стратегическое консультирование и социально-экономическое развитие, обеспечивая мир и безопасность для всех.

Он подчеркнул, что партия продолжает прилагать усилия по улучшению материальной и духовной жизни людей, особенно в этнических меньшинствах, приграничных, отдаленных и островных районах, бывших революционных базах, стратегических зонах и религиозных общинах. Среди основных инициатив - всеобъемлющая политика социального обеспечения бывших революционеров, бесплатное обучение на всех уровнях общеобразовательной школы, ликвидация ветхого жилья по всей стране, развитие здравоохранения с целью достижения конечной цели - бесплатного медицинского обслуживания для всех людей и др.

Говоря о реструктуризации политической системы, То Лам отметил упорядоченный, эффективный и действенный подход. Он отметил, что этот процесс осуществляется на основе систематического, научного и гуманного подхода, руководствуясь решимостью и неотложностью.

Научные технологии, инновации и национальная цифровая трансформация были подчеркнуты как критические факторы для будущего роста Вьетнама. По его словам, эти области - не просто неизбежные тенденции, а настоятельная необходимость для страны преодолеть разрыв в развитии с регионом и миром. Они открывают беспрецедентные возможности для повышения производительности труда, стимулирования инноваций и улучшения качества жизни всех граждан, являясь «золотым ключом» к быстрому и процветающему росту.

Поскольку всевьетнамский партийный съезд 14-го созыва намечен на начало 2026 года, он призвал всю партию, народ и армию объединиться, использовать возможности, задействовать ресурсы и уделять первостепенное внимание внутренним сильным сторонам и человеческому капиталу.

Глава партии обратился к офицерам общественной безопасности, которые когда-то служили на южных полях сражений, с просьбой активно вносить свои идеи в доработку документов к предстоящему съезду, эффективно следовать стратегической политике партии на этом новом этапе и продолжать поощрять партию, армию и силы общественной безопасности к выполнению их политических задач, обеспечивая дальнейший подъем Вьетнама в динамичную эпоху.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Текстильная и швейная промышленность Вьетнама и Индии: новые возможности для сотрудничества на фоне глобальных изменений

Текстильная и швейная промышленность Вьетнама и Индии: новые возможности для сотрудничества на фоне глобальных изменений

Вьетнам занимает третье место в мире по объему экспорта текстильной и швейной продукции с показателем в 44 миллиарда долларов США в 2024 году, в то время как Индия является ведущим поставщиком сырья, особенно хлопка и хлопчатобумажной пряжи.
ПОДРОБНЕЕ

Top