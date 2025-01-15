Глава МИД РФ: Атомная энергетика - перспективное направление в сотрудничестве между Вьетнамом и Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве 14 января. Фото: ВИA

Он отметил, что если договоренности по проекту будут достигнуты, то он может стать главным положительным итогом визита премьер-министра Михаила Мишустина во Вьетнам.

«Сотрудничество в области атомной энергетики может выйти за рамки простого строительства заводов и создать совершенно новую индустрию, включающую подготовку кадров, развитие научных кадров и многие другие сферы бизнеса», - сказал Лавров, ссылаясь на заявление президента Владимира Путина.

Кроме того, проект, по его словам, добавит высокотехнологичный компонент в двустороннее сотрудничество, отметив, что он может дополнить существующие совместные предприятия в нефтегазовой сфере, включая успешное сотрудничество по линии «Русвьет», «Вьетсовпетро», которые работают на двух территориях.

Министр иностранных дел также высоко оценил готовность Вьетнама предоставить России и ее партнерам безопасную площадку для переговоров, в том числе по урегулированию украинского кризиса.

На мероприятии, собравшем около 200 отечественных и зарубежных журналистов, Лавров также затронул другие международные вопросы, включая реформу Совета Безопасности ООН с включением в него новых членов, таких как Индия, Бразилия и африканские страны, которые имеют особую ответственность в мировой экономике, финансах и политике, а также отношения России с США, Китаем и Ираном.



