Глава МИД Вьетнама провёл телефонный разговор с министром по делам Европы и иностранных дел Франции

Во второй половине дня 23 декабря секретарь ЦК КПВ, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро.



В ходе телефонного разговора министр Ле Хоай Чунг выразил удовлетворение динамичным развитием вьетнамско-французских отношений, подтвердив, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение укреплению всестороннего сотрудничества с Францией — первой страной-членом ЕС, с которой Вьетнам установил всеобъемлющее стратегическое партнёрство.



В целях эффективной реализации результатов недавних визитов высшего руководства двух стран, в частности визита во Францию Генерального секретаря То Лама (октябрь 2024 года) и Премьер-министра Фам Минь Тьиня (июнь 2025 года), а также визита во Вьетнам Президента Франции Макрона (май 2025 года), министр Ле Хоай Чунг предложил сторонам укреплять политическое доверие посредством активизации обменов делегациями на всех уровнях — по каналам Партии, Государства, Национального собрания и народной дипломатии; в полной мере задействовать координирующую и авангардную роль министерств иностранных дел двух стран с тем, чтобы всеобъемлющее стратегическое партнёрство наполнялось всё более глубоким, практическим содержанием, соответствующим масштабу нового формата отношений.



По этому случаю министр Ле Хоай Чунг предложил сторонам максимально использовать потенциал сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций; предложил Франции в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), а также содействовать тому, чтобы Европейская комиссия как можно скорее сняла «жёлтую карточку» по линии незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла) в отношении вьетнамской рыбной продукции, тем самым способствуя дальнейшему развитию сотрудничества между Вьетнамом и ЕС.



Выразив удовлетворение телефонным разговором с министром Ле Хоай Чунгом, министр Барро высоко оценил роль Вьетнама в регионе и подчеркнул, что частые контакты и обмены с насыщенной, практической и всесторонней повесткой между высшим руководством двух стран в последнее время являются наглядным свидетельством высокого уровня взаимного доверия в двусторонних отношениях, одновременно создавая мощный импульс для дальнейшего продвижения сотрудничества в предстоящий период.



Министр Барро подтвердил стремление Франции расширять сотрудничество с Вьетнамом в стратегических сферах, включая энергетику, транспорт, авиационно-космическую отрасль и другие направления, а также продолжать совместные усилия с Вьетнамом по продвижению многосторонности, внося вклад в решение глобальных вызовов.



Стороны договорились развивать новый опорный столп двусторонних отношений — науку и технологии; Франция окажет поддержку Вьетнаму в наращивании потенциала в таких новых технологических областях, как биотехнологии, индустрия цифровых технологий, полупроводники, квантовые технологии, развитие цифровой инфраструктуры и другие.



Обмениваясь мнениями по международной и региональной обстановке, стороны договорились активизировать обмен информацией и координацию позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес, продвигать межрегиональное сотрудничество между АСЕАН и ЕС, внося вклад в мир, стабильность и развитие региона и мира в целом.