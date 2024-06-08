Глава МИД Вьетнама провел переговоры с венесуэльским коллегой

Министр Буй Тхань Шон также предложил обеим сторонам расширить обмен делегациями на всех уровнях, включая бизнес-делегации, а также мероприятия по продвижению торговли и инвестиций и деловому сотрудничеству, облегчая доступ на рынки для своих ключевых экспортных товаров и конкретизируя возможности сотрудничества и инвестиций.



Министр Венесуэлы Иван Хиль Пинто поделился своими хорошими впечатлениями о Вьетнаме во время своего первого визита, подтвердив, что правительство Венесуэлы всегда ценит и придает первостепенное значение укреплению отношений с Вьетнамом, своим важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Венесуэла хочет укреплять и расширять сотрудничество с Вьетнамом как на двусторонней, так и на многосторонней основе, внося свой вклад в строительство и развитие каждой стран, сказал министр Иван Хиль Пинто.



Министры выразили удовлетворение позитивными изменениями в отношениях двух стран за последнее время, в частности, результатами визита в Венесуэлу заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанга в апреле 2024 года. Они подчеркнули, что обеим сторонам необходимо продолжать повышать эффективность, гибко внедрять механизм политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел и ускорить скорейшую организацию заседания вьетнамско-венесуэльского комитета межправительственного сотрудничества.



Стороны также должны пересмотреть и продвинуть переговоры по соглашениям о сотрудничестве и создать правовую базу для укрепления многогранных связей.



Они договорились о ряде мер по углублению многогранного сотрудничества между двумя странами в ближайшее время в области политики, дипломатии, торговли, сельского хозяйства, энергетики, культуры и обмена между людьми.



Они также договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях и развивать сотрудничество в новых областях, таких как телекоммуникации, строительство и фармацевтика. Стороны высоко оценили потенциал сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики и торговли.

Министры договорились поддерживать координацию и оказывать друг другу поддержку в международных организациях и на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций и Движении неприсоединения.



Обсуждая международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, они согласились с тем, что споры должны решаться мирными средствами на основе международного права, с соблюдением законных интересов сторон, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.



В ходе визита 7-8 июня министр Иван Хиль Пинто возложил венок и почтил память президента Хо Ши Мина в его мавзолее в Ханое и посетил ряд исторических и культурных объектов в Ханое.