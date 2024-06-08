Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Глава МИД Вьетнама провел переговоры с венесуэльским коллегой

Вьетнам надеется, что его отношения с Венесуэлой достигнут значительного прогресса, особенно в области экономики, торговли и инвестиций, сказал министр иностранных дел Буй Тхань Шон своему венесуэльскому коллеге Ивану Хиль Пинто во время их переговоров 8 июня в Ханое.

 

Министр Буй Тхань Шон также предложил обеим сторонам расширить обмен делегациями на всех уровнях, включая бизнес-делегации, а также мероприятия по продвижению торговли и инвестиций и деловому сотрудничеству, облегчая доступ на рынки для своих ключевых экспортных товаров и конкретизируя возможности сотрудничества и инвестиций.

Министр Венесуэлы Иван Хиль Пинто поделился своими хорошими впечатлениями о Вьетнаме во время своего первого визита, подтвердив, что правительство Венесуэлы всегда ценит и придает первостепенное значение укреплению отношений с Вьетнамом, своим важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Венесуэла хочет укреплять и расширять сотрудничество с Вьетнамом как на двусторонней, так и на многосторонней основе, внося свой вклад в строительство и развитие каждой стран, сказал министр Иван Хиль Пинто.

Министры выразили удовлетворение позитивными изменениями в отношениях двух стран за последнее время, в частности, результатами визита в Венесуэлу заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанга в апреле 2024 года. Они подчеркнули, что обеим сторонам необходимо продолжать повышать эффективность, гибко внедрять механизм политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел и ускорить скорейшую организацию заседания вьетнамско-венесуэльского комитета межправительственного сотрудничества.

Стороны также должны пересмотреть и продвинуть переговоры по соглашениям о сотрудничестве и создать правовую базу для укрепления многогранных связей.

Они договорились о ряде мер по углублению многогранного сотрудничества между двумя странами в ближайшее время в области политики, дипломатии, торговли, сельского хозяйства, энергетики, культуры и обмена между людьми.

Они также договорились увеличить обмен делегациями на всех уровнях и развивать сотрудничество в новых областях, таких как телекоммуникации, строительство и фармацевтика. Стороны высоко оценили потенциал сотрудничества в области энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики и торговли.

Министры договорились поддерживать координацию и оказывать друг другу поддержку в международных организациях и на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций и Движении неприсоединения.

Обсуждая международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, они согласились с тем, что споры должны решаться мирными средствами на основе международного права, с соблюдением законных интересов сторон, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

В ходе визита 7-8 июня министр Иван Хиль Пинто возложил венок и почтил память президента Хо Ши Мина в его мавзолее в Ханое и посетил ряд исторических и культурных объектов в Ханое.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам и Венесуэла укрепляют традиционные отношения

Вьетнам и Венесуэла укрепляют традиционные отношения

8 июня во второй половине дня в здании Отдела ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям, принял Министра иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ивана Хиля Пинто, находящегося во Вьетнаме с официальным визитом.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top