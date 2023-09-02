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Глава МИД Вьетнама принял председателя Конституционно-демократической партии Японии
Глава МИДа Шон подчеркнул, что вьетнамо-японские отношения переживают сейчас лучший период в истории, и при поддержке правительств, политических партий и народов двух стран существуют благоприятные условия для того, чтобы эти отношения поднялись на новые высоты.
Министр воспользовался случаем, чтобы поблагодарить CDP и самого Изуми за поддержку вьетнамско-японских отношений в течение последнего времени, и попросил CDP продолжать развивать обмены с Коммунистической партией Вьетнама (КПВ).
Министр Шон также пожелал, чтобы CDP поддержала развитие двусторонних связей как в традиционных, так и в новых областях, таких как цифровая трансформация, переход к зеленой экономике и энергетический переход, а также способствовала обмену между населенными пунктами и людьми, особенно в этом году, когда две страны отмечают 50-летие установления дипломатические отношения.
Министр высоко оценил роль конгрессмена Аояги Йоитиро, старшего заместителя директора международного департамента CDP, в организации Вьетнамского фестиваля в Токио, одного из крупнейших зарубежных фестивалей в Японии, способствующего развитию культурно-туристического сотрудничества между двумя странами.
Председатель CDP подтвердил, что его партия поддерживает политику японского правительства по развитию связей с Вьетнамом на протяжении последних многих лет и рассматривает Вьетнам в качестве ведущего важного партнера в регионе.
Он сообщил, что CDP только что подписала Меморандум о взаимопонимании по расширению обменов и сотрудничества с КПВ.
Изуми также выразил пожелание о расширении обменов между женщинами и молодыми законодателями двух стран и укреплении двустороннего экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества. Он предложил правительству Вьетнама разработать политику по созданию благоприятной и прозрачной инвестиционной среды, чтобы привлечь во Вьетнам еще больше японских компаний.
Стороны также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.