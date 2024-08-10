Глава МИД Вьетнама встретился с вице-президентом Палаты советников Японии

Встреча министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шона с вице-президентом Палаты советников Японии Нагахамой Хироюки 9 августа. Фото: ВИA

В ходе встреч министр Буй Тхань Шон выразил свое удовлетворение тем, что вьетнамско-японское всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжает активно и продуктивно развиваться во всех областях на основе высокого политического доверия.



Япония является одним из важнейших партнеров Вьетнама в области официальной помощи в целях развития (ОПР), инвестиций, торговли и трудовых ресурсов, заявил он, отметив, что две страны также расширяют связи в новых сферах, таких как энергетический переход, зеленый переход и цифровая трансформация.



Министр высоко оценил многостороннюю помощь Японии в социально-экономическом развитии Вьетнама, отметив, что ее ОПР оказала значительную помощь в развитии инфраструктуры Вьетнама, включая многие проекты, символизирующие двусторонние отношения.



В беседе с вице-президентом Палаты советников Нагахамой Хироюки он предложил хозяину поддерживать и развивать взаимные визиты на всех уровнях, обмены между двумя парламентами, а также молодыми и женскими парламентариями, наряду с укреплением экономических связей путем развития ОПР, инвестиций и торговых связей.



Министр Буй Тхань Шон призвал Японию активизировать проекты ОПР нового поколения; сотрудничество в подготовке высококачественных кадров для областей полупроводников, искусственного интеллекта, цифровой трансформации, зеленого перехода и высокоскоростных железных дорог; обмены между населенными пунктами; а также культурное и межличностное сотрудничество. Он предложил правительству Японии продолжать упрощать процедуры выдачи виз, работать над освобождением от виз и рассмотреть возможность выдачи долгосрочных виз для граждан Вьетнама.



Выразив соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и призвав обе страны продолжать дело покойного лидера, Нагахама передал приглашение председателя Палаты советников Отсуджи Хидэхисы председателю Национальной ассамблеи Вьетнама Чан Тхань Ману посетить Японию от его имени.



Выразив соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга и призвав обе страны продолжать наследие покойного лидера, Нагахама передал приглашение председателя Палаты советников Оцудзи Хидэхиса председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману посетить Японию.



Он пообещал поддержать укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран во всех сферах, расширение обменов и сотрудничества между двумя законодательными органами, а также создание условий для работы вьетнамских рабочих и стажеров в Японии.



На встрече с исполнительным старшим вице-президентом JICA Миядзаки Кацура министр Буй Тхань Шон предложил JICA активизировать рассмотрение вопроса о предоставлении кредитов нового поколения по линии ОПР с более льготными и простыми условиями и процедурами заимствования для крупномасштабного развития инфраструктуры, здравоохранения, охраны окружающей среды и реагирования на изменение климата во Вьетнаме.

Он также попросил JICA помочь стране в подготовке кадров, продвигать конкретные проекты помощи в таких новостных областях, как цифровая трансформация, зеленый переход, инновации и административная реформа, а также ускорить некоторые ключевые проекты сотрудничества по линии ОПР между двумя странами.



Правительство Вьетнама по-прежнему рассматривает ОПР как важный и приоритетный источник финансирования крупных и ключевых инфраструктурных проектов в будущем, продолжил он.



Миядзаки высоко оценил недавнее 12-е заседание Комитета по сотрудничеству между Вьетнамом и Японией, на котором обсуждались меры по укреплению экономического партнерства, включая сотрудничество по линии ОПР. Он также поблагодарил Министерство иностранных дел Вьетнама за работу со смежными министерствами и секторами по продвижению проектов ОПР двух стран.



Он согласился рассмотреть предложения вьетнамской стороны по некоторым проектам, финансируемым за счет кредитов ОПР, и по подготовке кадров в новых областях.



Принимая губернатора Хоккайдо Судзуки Наомичи, министр Буй Тхань Шон высоко оценил поддержку и решимость Судзуки и местной администрации в расширении многостороннего сотрудничества с Вьетнамом, особенно в сфере труда, культурных обменов, связей между людьми и туризма. Министр призвал Хоккайдо продолжать укреплять связи с вьетнамскими населенными пунктами в конкретных и практических областях, включая торговлю, инвестиции, туризм, культуру и обучение японскому языку.



Глава МИД также призвал местные предприятия больше инвестировать в страны Юго-Восточной Азии в таких областях, как высокотехнологичное сельское хозяйство, лесное хозяйство, а также переработка и экспорт морепродуктов; активизировать сотрудничество в области подготовки кадров, особенно высококачественных работников для полупроводниковой промышленности; принимать больше вьетнамских учеников; создавать благоприятные условия для проживания, учебы и работы вьетнамской общины в префектуре.



В то же время Судзуки подтвердил готовность префектуры укреплять сотрудничество с вьетнамскими населенными пунктами, принимать больше высококачественных рабочих и стажеров из Вьетнама и расширять сотрудничество в области подготовки кадров.



Губернатор также высоко оценил вклад около 12 000 вьетнамцев - крупнейшей иностранной общины на Хоккайдо - в местное социально-экономическое развитие. Он выразил надежду, что еще больше вьетнамцев приедут сюда работать, и пообещал дальнейшую поддержку общине.



Культурные и межличностные обмены, такие как Фестиваль Вьетнама в городе Саппоро и Фестиваль Хоккайдо в городе Халонг, будут продолжаться, чтобы углубить сплоченность и взаимопонимание между вьетнамским и японским народами, добавил он.



8 августа министр Буй Тхань Шон принял бывшего специального посла Японии во Вьетнаме Суги Риотаро, высоко оценив его вклад в дружбу двух стран на протяжении более чем 30 лет.



