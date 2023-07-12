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Глава МИД Вьетнама встретился в Джакарте с Генеральным секретарем АСЕАН
Као высоко оценил вклад Вьетнама в развитие Сообщества АСЕАН и Секретариата АСЕАН.
Он выразил надежду на дальнейшую поддержку страны в выполнении им обязанностей Генерального секретаря, особенно в деле содействия поддержания мира, стабильности и процветания Сообщества АСЕАН и отношений блока с партнерами.
Подчеркнув, что Вьетнам придает большое значение роли АСЕАН и Генеральному секретарю, министр Шон выразил уверенность, что под руководством Као Ким Хурна роль Секретариата АСЕАН будет постоянно повышаться.
Вьетнам будет тесно координировать свои действия с другими членами АСЕАН и Секретариатом в деле укрепления механизмов сотрудничества блока и механизмов, возглавляемых АСЕАН, чтобы АСЕАН работала все более эффективно и адаптировалась к новой ситуации, отметил он.
Он также предложил Секретариату уделять больше внимания укреплению содержательных и эффективных связей с партнерами, что будет практически способствовать укреплению солидарности, единства, взаимосвязанности и центральности АСЕАН.
На встрече стороны выразили общее мнение, что в условиях быстро меняющейся международной и региональной ситуации для дальнейшего повышения роли и авторитета АСЕАН Секретариат должен содействовать активизации диалога и сотрудничества с партнерами.
Министр Шон отметил, что для сохранения роли блока в качестве драйвера роста региона в ближайшие десятилетия АСЕАН должна создать сильную экономическую опору, мобилизовать ресурсы членов и использовать внимание партнеров к региону и их ресурсы для развития экономических, инвестиционных и туристических партнерств, тем самым внося существенный вклад в региональное развитие и процветание.