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Глава МИД Вьетнама встретился в Джакарте с Генеральным секретарем АСЕАН

11 июля министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон встретился с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хурном в рамках 56-й встречи министров иностранных дел АСЕАН (AMM-56) и связанных с ней встреч в Джакарте (Индонезия).
  Министр иностранных дел Буй Тхань Шон (слева) встретился с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хурном в Джакарте, Индонезия, 11 июля. Фото: Министерство иностранных дел  
11 июля министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон встретился с генеральным секретарем АСЕАН Као Ким Хурном в рамках 56-й встречи министров иностранных дел АСЕАН (AMM-56) и связанных с ней встреч в Джакарте (Индонезия).

Као высоко оценил вклад Вьетнама в развитие Сообщества АСЕАН и Секретариата АСЕАН.

Он выразил надежду на дальнейшую поддержку страны в выполнении им обязанностей Генерального секретаря, особенно в деле содействия поддержания мира, стабильности и процветания Сообщества АСЕАН и отношений блока с партнерами.

Подчеркнув, что Вьетнам придает большое значение роли АСЕАН и Генеральному секретарю, министр Шон выразил уверенность, что под руководством Као Ким Хурна роль Секретариата АСЕАН будет постоянно повышаться.

Вьетнам будет тесно координировать свои действия с другими членами АСЕАН и Секретариатом в деле укрепления механизмов сотрудничества блока и механизмов, возглавляемых АСЕАН, чтобы АСЕАН работала все более эффективно и адаптировалась к новой ситуации, отметил он.

Он также предложил Секретариату уделять больше внимания укреплению содержательных и эффективных связей с партнерами, что будет практически способствовать укреплению солидарности, единства, взаимосвязанности и центральности АСЕАН.

На встрече стороны выразили общее мнение, что в условиях быстро меняющейся международной и региональной ситуации для дальнейшего повышения роли и авторитета АСЕАН Секретариат должен содействовать активизации диалога и сотрудничества с партнерами.

Министр Шон отметил, что для сохранения роли блока в качестве драйвера роста региона в ближайшие десятилетия АСЕАН должна создать сильную экономическую опору, мобилизовать ресурсы членов и использовать внимание партнеров к региону и их ресурсы для развития экономических, инвестиционных и туристических партнерств, тем самым внося существенный вклад в региональное развитие и процветание.

ВИА/ИЖВ

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