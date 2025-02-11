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Глава государства провел рабочее совещание с канцелярией президента по судебным вопросам

10 февраля президент государства Лыонг Кыонг провел рабочее совещание в президентской канцелярии, чтобы проанализировать ход реализации судебной системы в 2025 году, что является одной из ключевых обязанностей президента, предусмотренных Конституцией.
  Президент государства Лыонг Кыонг проводит рабочее совещание в президентской канцелярии 10 февраля. Фото: ВИA  
 В ходе совещания руководитель канцелярии президента представил информацию о подготовке к первому заседанию Центрального руководящего комитета по судебной реформе в 2025 году, реализации политики амнистии по случаю крупных государственных праздников и роли канцелярии в разработке предложений по судебной реформе, порученных Политбюро.

Президент государства Лыонг Кыонг высоко оценил активные усилия президентской канцелярии по координации с соответствующими ведомствами в выполнении судебных обязанностей. Он отметил значительный прогресс, достигнутый судебным сектором Вьетнама под руководством партии, постоянное совершенствование его структуры и повышение эффективности.

Говоря о подготовке к первому заседанию Центрального руководящего комитета по судебной реформе в 2025 году, президент государства подчеркнул важность согласования судебных реформ с политикой партии и обеспечения последовательной правовой базы для повышения эффективности судебной системы.

Говоря о политике амнистии, он подтвердил, что помилование по случаю крупных национальных праздников в 2025 году отражает гуманитарный подход партии и государства, поощряющий реабилитацию и реинтеграцию бывших правонарушителей в общество. Он призвал ведомства обеспечить прозрачность, законность и справедливость процесса, укрепляя доверие общества к политике помилования, проводимой партией и государством.

Что касается текущих предложений по судебной реформе, президент государства Лыонг Кыонг попросил президентскую канцелярию тесно сотрудничать с ключевыми ведомствами, в частности с Верховной народной прокуратурой, чтобы доработать качественные и практичные предложения, прежде чем представить их на рассмотрение Центрального руководящего комитета по судебной реформе и Политбюро.

Глава государства также попросил канцелярию президента продолжить тесную координацию с соответствующими министерствами, ведомствами и отраслями, чтобы повысить качество консультаций и обеспечить максимальную эффективность содержания деятельности президента государства в предстоящее время.

ВИА/ИЖВ

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