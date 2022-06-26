Глава государства отметил заслуги заслуженных работников нефтегазовой отрасли

Президент Нгуен Суан Фук вручает портреты покойного президента Хо Ши Мина выдающимся деятелям нефтегазового сектора. Фото: ВИА

25 июня президент Нгуен Суан Фук имел встречу с 70 должностными лицами и работниками нефтегазового сектора, которые отличились в движении за доброе и творческое трудовое соревнование в период 2017-2022 годов.

Несмотря на многочисленные трудности в этот период, Вьетнамская национальная нефтегазовая группа реализовала более 2.800 проектов, инициатив и решений, которые принесли общую предполагаемую прибыль в размере более 500 миллионов долларов США.

Глава государства сказал, что группа, в которой работает более 60.000 человек, стала экономико-технологическим авангардом, который помогает обеспечить достаточное снабжение топливом секторов экономики и играет важную роль в реализации морской стратегии и защите национального суверенитета на море.

Подтвердив, что присутствующие на встрече являются ценным ресурсом и талантами для нефтегазовой отрасли и страны, глава государства призвал группу и отраслевой профсоюз уделить больше внимания созданию условий для того, чтобы работники вносили больший вклад в развитие промышленности и эффективной организации движений трудового соревнования.

Он также требовал, чтобы сектор активизировал инновации, чтобы помочь Вьетнаму обеспечить энергетическую безопасность и самостоятельность перед лицом новых требований развития.

Группе необходимо решительно реструктурировать себя и свои филиалы, вкладывать больше капитала в научные технологии и инновации, а также учитывать текущую тенденцию энергетического перехода, подчеркивает лидер.