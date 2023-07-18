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Глава вьетнамской делегации в ООН работал с Председателем 78-й Генеральной Ассамблеи ООН
По словам корреспондента ВИА при ООН, на встрече Деннис Фрэнсис подчеркнул, что в течение этого срока он сосредоточится на содействии реализации Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и оказании помощи странам в формулировании и определении глобальных трендов развития на Саммите Будущего (Future Summit), который состоится в сентябре 2024 года. Он также разделил необходимость продвижения многосторонности, соблюдения Устава ООН, согласно которому страны-члены должны работать вместе для восстановления мира и безопасности, реагирования на изменение климата, защиты окружающей среды.
Посол, глава вьетнамской делегации поздравил Денниса Фрэнсиса с избранием на пост Председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подтвердив, что Вьетнам будет продолжать активно участвовать и вносить свой вклад в продвижение общих повесток дня международного сообщества, приложит усилия в поиске решений глобальных проблем. Посол подтвердил заинтересованность Вьетнама в содействии реализации ЦУР, искоренении бедности, реагировании на изменение климата и обеспечении финансовых ресурсов для развития. Он также подтвердил, что Вьетнам примет участие в общем усилии международного сообщества по реализации ряду важных текущих процессов, особенно Саммита ЦУР и Саммита Будущего, способствуя укреплению доверия и мультилатерализма.
1 июня 2023 года Генеральная Ассамблея ООН собралась и избрала посла Денниса Фрэнсиса, главу делегации Тринидада и Тобаго при ООН, председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сроком на один год, начиная с 5 сентября 2023 года. Генеральная Ассамблея ООН является одним и наиболее представительным из шести главных органов в системе ООН с участием всех членов. Генеральная Ассамблея ООН обладает широкими полномочиями в области политики, безопасности, экономики, культуры и общества, имеет право обсуждать и принимать резолюции и решения по вопросам, входящим в сферу действия Устава или любого другого вопроса под компетенцией органов ООН в целях содействия международному сотрудничеству в глобальном масштабе.