ГКЦБ Вьетнама будет пристально надзирать за фондовым рынком для своевременного выявления аномальных операций

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Государственная комиссия по рынку ценных бумаг (ГКЦБ) усилит надзор за фондовым рынком для своевременного выявления аномальных операций.

ГКЦБ Вьетнама сообщает, что в последние месяцы этого года активизирует контрольно-надзорную деятельность для обеспечения устойчивого и прозрачного развития рынка ценных бумаг, сосредоточится на надзоре за привлечением денежных средств и их использованием в правильных целях, усилит контроль качества финансовых отчетов..., а также своевременно проведет инспекции и строго накажет нарушителей законодательства на фондовом рынке.

В частности, ГКЦБ Вьетнама усилит надзор за фондовым рынком для своевременного выявления аномальных операций, продолжит пристально наблюдать за публикацией соответствующей информации, особенно информации о финансовом положении, проверенной финансовой отчетности, а также улучшит качество работы поставщиков аудиторских услуг.

Наряду с этим, ГКЦБ продолжит реструктуризацию фондового рынка и управление организациями по торговле ценными бумагами, сосредоточится на контроле и надзоре за соблюдением правил маржинального кредитования, усовершенствует юридические рамки и политику по развитию фондового рынка.

В последнее время фондовый рынок Вьетнама иногда «падал» из-за внешних воздействий на него. Во втором квартале 2022 года наблюдалось резкое падение этого рынка. По итогам торгов на рынке 30 июня, VN-Index зафиксировался на отметке 1.197,6 пункта, упав на 20,1% пункта, а HNX-Index достиг отметки в 277,68 пункта, что на 41,4% меньше по отношению к концу 2021 года. В результате снижения ликвидности рынка средний дневной объем торгов во втором квартале 2022 году составил 20,491 трлн. донгов (872 млн. долл. США), что на 34,27% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.



