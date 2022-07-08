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ГКЦБ Вьетнама будет пристально надзирать за фондовым рынком для своевременного выявления аномальных операций
Государственная комиссия по рынку ценных бумаг (ГКЦБ) усилит надзор за фондовым рынком для своевременного выявления аномальных операций.
ГКЦБ Вьетнама сообщает, что в последние месяцы этого года активизирует контрольно-надзорную деятельность для обеспечения устойчивого и прозрачного развития рынка ценных бумаг, сосредоточится на надзоре за привлечением денежных средств и их использованием в правильных целях, усилит контроль качества финансовых отчетов..., а также своевременно проведет инспекции и строго накажет нарушителей законодательства на фондовом рынке.
В частности, ГКЦБ Вьетнама усилит надзор за фондовым рынком для своевременного выявления аномальных операций, продолжит пристально наблюдать за публикацией соответствующей информации, особенно информации о финансовом положении, проверенной финансовой отчетности, а также улучшит качество работы поставщиков аудиторских услуг.
Наряду с этим, ГКЦБ продолжит реструктуризацию фондового рынка и управление организациями по торговле ценными бумагами, сосредоточится на контроле и надзоре за соблюдением правил маржинального кредитования, усовершенствует юридические рамки и политику по развитию фондового рынка.
В последнее время фондовый рынок Вьетнама иногда «падал» из-за внешних воздействий на него. Во втором квартале 2022 года наблюдалось резкое падение этого рынка. По итогам торгов на рынке 30 июня, VN-Index зафиксировался на отметке 1.197,6 пункта, упав на 20,1% пункта, а HNX-Index достиг отметки в 277,68 пункта, что на 41,4% меньше по отношению к концу 2021 года. В результате снижения ликвидности рынка средний дневной объем торгов во втором квартале 2022 году составил 20,491 трлн. донгов (872 млн. долл. США), что на 34,27% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.