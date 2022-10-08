Гидропонные овощи из провинции Ламдонг экспортируются в Сингапур и Южную Корею

Гидропонные овощи по стандартам GlobalGAP, выращенные в городе Далат и прилегающих районах, в больших количествах заказывают партнеры в Сингапуре и Южной Корее.

По данным Управления сельского хозяйства и развития сельских районов провинции Ламдонг, площадь местных сельскохозяйственных угодий составляет около 300.000 га. Основными продуктами района являются овощи, цветы, чай, кофе, фруктовые деревья. Площадь высокотехнологичного сельского хозяйства составляет 63.000 га или 21%.

За последнее время местный сельскохозяйственный сектор развивался в направлении увеличения стоимости, удовлетворения рыночного спроса, особенно на экспорт. Местность также уделяет особое внимание развитию производства в соответствии со стандартами качества.

В настоящее время в Ламдонге производственная площадь, сертифицированная VietGAP, GlobalGAP, UTZ, 4C, составляет около 78.000 га. Средняя стоимость производства составляет 185 млн. донгов на 1 га. Многие районы, в которых выращивают высокотехнологичные овощи и цветы, имеют доход более 1 млрд. донгов с 1 га.

По данным Народного комитета города Далат, Южная Корея, Япония и Сингапур недавно начали регулярно и периодически заказывать далатский салат. Ежегодные заказы примерно на 200 тонн в неделю могут увеличить производительность, при этом Вьетнам должен обеспечивать критерии качества.

В городе Далат и районе Лакзыонг партнеры из Сингапура и Южной Кореи в больших объемах заказывают чистые овощи. В конце сентября 2022 года около 24 тонн салата и многих других листовых овощей были доставлены фермой Лангбианг (Далат) в Сингапур.

Г-н Чан Хюэ Дыонг – владелец фермы Лангбианг, отметил, что вся сельскохозяйственная продукция, заказанная Сингапуром и Южной Кореей, представляет собой высокотехнологичные овощи, которые отвечают стандартам гигиены, безопасности пищевых продуктов, предназначенным для Вьетнама и стран-покупателей. Корейские и сингапурские партнеры покупают сельскохозяйственную продукцию напрямую у фермеров и производителей.