Гиганты розничной торговли должны обеспечить достаточное предложение и стабильные цены на товары Tэт

Большинство из них - товары, предназначенные для программы стабилизации рынка, такие как рис, сахар, растительное масло, свинина, мясо птицы и яйца, продукты переработки, овощи, фрукты и морепродукты. Остальные - другие продукты питания и фирменные блюда к празднику Тэт.

Нгуен Нгок Тханг, заместитель генерального директора кооператива, сказал: «Saigon Co.op ожидает, что в 2025 году продажи к празднику Тэт увеличатся на 5%.



«В 2024 году Saigon Co.op открыл несколько новых торговых точек, ориентированных на различные сегменты, таких как Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile и Finelife.



«Имея 800 торговых точек по всей стране и продолжая расширяться во всех сегментах розничной торговли, Saigon Co.op имеет прочную основу для размещения крупных заказов у стратегических партнеров, обеспечивая тем самым стабильные цены на все товары Tэт».

Чтобы обеспечить качество, гигиену и безопасность продуктов питания, Saigon Co.op увеличит частоту проверок качества в два-три раза по сравнению с обычными днями.



Компания наняла более 3 500 сезонных сотрудников в качестве продавцов, кассиров, маркетологов, упаковщиков подарков, охранников, кладовщиков, помощников на складе и сотрудников по доставке продуктов на дом.



Кроме того, Co.opmart, Co.opXtra и другие магазины под зонтиком Saigon Co.op проводят акции, которые будут продолжаться почти до Тэта, предлагая скидки на 3 500 товаров.



MM Mega Market Vietnam, предвидя значительный рост потребительского спроса в конце года, несколько месяцев назад совместно со своими стратегическими партнерами увеличила запасы продуктов, приуроченных к Тэту, на 40%.



По словам представителя MMVN, поставки свинины и курицы будут стабилизированы как по количеству, так и по цене, благодаря использованию замкнутой цепи поставок.



MMVN обеспечит достаточные запасы для своих 21 торговых точек по всей стране, отдавая предпочтение товарам первой необходимости, товарам для здоровья и традиционным продуктам для Тэта, таким как цветки персика, цветы абрикоса, декоративные двустишия и красные конверты.

Компания заявила, что тесно сотрудничает с поставщиками, чтобы поддерживать разумные цены и предотвращать их колебания, и что MMVN предлагает привлекательные акции, включая «Покупай больше, экономь больше» для оптовых закупок свежих, сухих и непродовольственных товаров, «Купи 2, заплати за 1», «Купи 2, получи 1 бесплатно», скидки до 50% и специальные предложения на различные товары в течение сезона Тет.

Компания планирует нанять более 600 временных работников на период Тэт 2025 года и уверена в сохранении цен и качества обслуживания во время Тэт.

Другие супермаркеты, такие как Go!, BigC и Tops Market (под управлением Central Retail Vietnam), Aeon, Satra и WinMart, также заняты подготовкой к шопинг-бонанзе в конце года.



Акционерная компания Vissan, занимающаяся переработкой и продажей свежего и замороженного мяса и продуктов питания, выделила более 540 миллиардов донгов (21,3 миллиона долларов США) на создание запасов товаров, что на 8% больше, чем в прошлом году.



Компания планирует запастись почти 930 тоннами свежих продуктов, что на 5% больше, чем в прошлом году, и 3 700 тоннами переработанных продуктов, что на 8% больше.



Компания зарезервировала еще 10-20 % своего производства, чтобы предотвратить возможный дефицит поставок.



Компания Vissan заявила, что начала создавать запасы сырья с июня 2024 года, чтобы обеспечить разнообразные поставки товаров, удовлетворяющих потребительский спрос до, во время и после Тэта.



Компания также намерена стабилизировать цены в течение всего праздничного сезона и еженедельно проводить акции со скидками 10-20% на некоторые товары первой необходимости.



Буй Та Хоанг Ву, директор Департамента промышленности и торговли города Хощимин, подтвердил, что предприятия запаслись достаточным количеством товаров первой необходимости для Тэта.



Они выделили около 23 триллионов донгов (905,7 миллиона долларов США) на создание запасов товаров, в том числе 10 триллионов донгов на программу стабилизации городского рынка.



Объем товаров, подпадающих под программу стабилизации рынка, составляет 21-32% рынка в обычные месяцы, но может увеличиться до 43% в пиковый период Тэт.



Буй Та Хоанг Ву сообщил, что с настоящего момента и до января 2025 года департамент будет сотрудничать с различными агентствами для реализации программы «Мобильные распродажи - стабилизация рынка», чтобы доставить необходимые потребительские товары хорошего качества и по привлекательным ценам большему числу покупателей в городе, при участии крупных розничных сетей и брендов, таких как Saigon Co.op, Satra, MM Mega Market и Cholimex.



В рамках программы цены на некоторые товары будут снижены на 80%.



Департамент также будет проводить регулярные проверки для контроля цен и качества, добавил Буй Та Хоанг Ву.