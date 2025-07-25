Германия настаивает на ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом

2 июля вице-президент немецкого Бундестага Бодо Рамелов сообщил вице-президенту Вьетнама Во Тхи Ань Суан, что немецкий парламент начал процесс консультаций с заинтересованными сторонами в рамках подготовки к ратификации EVIPA. Фото: ВИА