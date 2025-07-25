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Германия настаивает на ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом
На своем 11-м заседании Федеральный кабинет министров Германии одобрил законопроект, касающийся соглашений ЕС о защите инвестиций с Вьетнамом и Сингапуром. Эти соглашения направлены на укрепление экономических связей с динамично развивающимся регионом Юго-Восточной Азии и служат дополнением к соглашениям ЕС о свободной торговле (ССТ) с Сингапуром (2019) и Вьетнамом (2020).
Ранее в этом месяце, во время своего рабочего визита для участия во Всемирном саммите женщин 2025 года в Берлине, вице-президент государства Вьетнама Во Тхи Ань Суан провела переговоры с вице-президентом немецкого бундестага Бодо Рамеловым, который объявил, что парламент Германии инициировал процесс консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами в рамках подготовки к ратификации Соглашения. EVIPA, направленная на создание нового импульса для торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
Экономические связи между Вьетнамом и Германией являются ключевым элементом их стратегического партнерства. Германия является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Европе, а Вьетнам - крупнейшим торговым партнером Германии в Юго-Восточной Азии, при этом объем двусторонней торговли стабильно растет более чем на 10% в год. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), активно поддерживаемое Германией, значительно укрепило двусторонние экономические отношения, способствуя увеличению экспорта вьетнамских товаров в Германию.
Две страны имеют взаимодополняющие экономические структуры и преимущества в производстве продукции. Вьетнам лидирует в легкой промышленности, сфере услуг, потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, цифровизации и информационных технологиях, в то время как Германия обладает преимуществами в тяжелой промышленности, машиностроении, производстве сырья и передовых технологиях экологически чистой энергетики.
Геополитическое положение Вьетнама в Азии и Индо-Тихоокеанском регионе все более укрепляется. Динамично развивающаяся экономика, молодая рабочая сила и стратегическое расположение сделали страну привлекательным местом для расширения бизнеса и инвестиций. К концу 2023 года Германия заняла 17-е место среди 146 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, с 463 проектами на сумму 2,68 миллиарда долларов. В 2024 году немецкие инвестиции продолжали увеличиваться, и было реализовано 472 действующих проекта на сумму 2,76 миллиарда долларов США, что свидетельствует о стабильном росте.
Проводя политику диверсификации и снижения рисков при инвестировании в регион, немецкие инвесторы все чаще уделяют приоритетное внимание расширению своей деятельности во Вьетнаме из-за более низких инвестиционных затрат и ориентации правительства Вьетнама на устойчивое развитие. Возобновляемые источники энергии, переход к "зеленой" экономике и устойчивое развитие, производство, услуги, логистика и образование являются одними из ключевых областей сотрудничества между двумя сторонами.