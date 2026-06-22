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НОВОСТИ

Германия и Макао (Китай) продемонстрировали творческий подъём на четвёртом конкурсном вечере DIFF 2026

Вечером 20 июня четвёртый конкурсный вечер Международного фестиваля фейерверков в Дананге 2026 (DIFF 2026), проходивший под темой «Творчество», подарил зрителям впечатляющие выступления команд Германии и Макао (Китай). Мероприятие в очередной раз подтвердило свою привлекательность и способствовало дальнейшему динамичному росту туристической отрасли Дананга.
  Выступление команды Макао (Китай) на Международном фестивале фейерверков.  
Вечером 20 июня в рамках Международного фестиваля фейерверков в Дананге 2026 состоялся четвёртый конкурсный вечер под темой «Творчество», в котором приняли участие команды Германии и Макао (Китай).

Впервые участвующая в фестивале немецкая команда Steffes-Ollig Feuerwerke произвела яркое впечатление программой «Pyrographics», объединившей фейерверки и современную музыку. Представление создало над небом реки Хан мощные и эмоционально насыщенные световые эффекты.

В свою очередь, команда Apple Pyrotechnics из Макао (Китай) представила программу «Путешествие на Небеса» (Тей Зу Ки), вдохновлённую классическим произведением «Путешествие на Запад». Благодаря сочетанию музыкального сопровождения и оригинальных пиротехнических эффектов зрители смогли увидеть красочное воплощение легендарного мифологического путешествия.

Фестиваль не только радует публику высоким художественным уровнем, но и продолжает оказывать значительное влияние на развитие туризма в Дананге.

По итогам трёх первых конкурсных вечеров гостиницы и другие объекты размещения города обслужили более 326 тысяч туристов, что почти на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно программе фестиваля, следующий конкурсный вечер состоится 27 июня, когда за выход в финал будут бороться команды Австралии и Португалии.

ИЖВ/ВИА

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