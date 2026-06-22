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Германия и Макао (Китай) продемонстрировали творческий подъём на четвёртом конкурсном вечере DIFF 2026
Впервые участвующая в фестивале немецкая команда Steffes-Ollig Feuerwerke произвела яркое впечатление программой «Pyrographics», объединившей фейерверки и современную музыку. Представление создало над небом реки Хан мощные и эмоционально насыщенные световые эффекты.
В свою очередь, команда Apple Pyrotechnics из Макао (Китай) представила программу «Путешествие на Небеса» (Тей Зу Ки), вдохновлённую классическим произведением «Путешествие на Запад». Благодаря сочетанию музыкального сопровождения и оригинальных пиротехнических эффектов зрители смогли увидеть красочное воплощение легендарного мифологического путешествия.
Фестиваль не только радует публику высоким художественным уровнем, но и продолжает оказывать значительное влияние на развитие туризма в Дананге.
По итогам трёх первых конкурсных вечеров гостиницы и другие объекты размещения города обслужили более 326 тысяч туристов, что почти на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно программе фестиваля, следующий конкурсный вечер состоится 27 июня, когда за выход в финал будут бороться команды Австралии и Португалии.