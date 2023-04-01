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Германия готова помочь Вьетнаму в энергетическом переходе
На мероприятии, организованном посольством Вьетнама в Германии и Вьетнамской инновационной сетью в Европе (VINEU), обсуждалось укрепление сотрудничества в рамках Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) для достижения нулевого уровня выбросов во Вьетнаме к 2050 году. Это было частью Берлинской недели диалога об энергетическом переходе 2023 года.
Выражая свое впечатление о развитии возобновляемых источников энергии во Вьетнаме, которое он увидел во время визита в сентябре прошлого года, Фласбарт заявил, что благодаря преимуществам ветровой и солнечной энергии Вьетнам станет пионером в энергетическому переходу в Юго-Восточной Азии. Правительство Вьетнама также продемонстрировало свои амбициозные цели по смягчению последствий изменения климата и снижению зависимости от тепловых электростанций, чтобы подготовить систему экологически чистой энергии в будущем.
Однако процесс энергетического перехода успешен только тогда, когда он осуществляется справедливо и создает шансы для отечественной промышленности и устойчивые возможности трудоустройства для местного населения. Кроме того, он рекомендовал быстро превратить цели JETP в конкретные политические меры и политику.
Фласбарт добавил, что существующие решения ЕС, включая Германию, могут быть перенесены во Вьетнам через инвестиционную и торговую деятельность.
В своем выступлении посол Вьетнама в Германии Ву Куанг Минь сказал, что на 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP26) в 2021 году Вьетнам взял на себя амбициозные обязательства, в том числе стать углеродно-нейтральной экономикой к 2050 году, всего пять лет после Германии. По его словам, это очень сложная задача не только с точки зрения технологий, экономики или финансов, но и с точки зрения социальных аспектов, связанных с этим важным переходом, включая права и интересы всех этнических групп и заинтересованных сторон.
Поэтому Вьетнам нуждается в сотрудничестве и поддержке международных партнеров для достижения этой цели, отметил Ву Куанг Минь, добавив, что вьетнамское Министерство промышленности и торговли также прилагает усилия для завершения национального планирования развития электроэнергетики на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года, это будет зависеть от сокращения источников ископаемого топлива в стране и развития возобновляемых источников энергии, таких как ветровая, солнечная энергия и энергия биомассы, чтобы сократить выбросы парниковых газов.
В ходе телеконференции заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама Данг Хоанг Ан сказал, что процесс энергетического перехода во Вьетнаме ускоряется в духе сотрудничества, чтобы задействовать внутреннюю силу и усиливать взаимодействие с международными партнерами, а также с двусторонними и многосторонними финансовыми учреждениями.
Он подчеркнул роль партнеров в оказании помощи стране в достижении нулевых выбросов к 2050 году.
Представляя вьетнамских экспертов, интеллектуалов, ученых и предпринимателей в Европе, вице-председатель VINEU Као Тхе Ань также вносит свой вклад в устойчивое развитие страны и мира посредством науки и технологий и передачи технологий.
Некоторые участники семинара предложили создать совместную рабочую группу с участием соответствующих министерств Вьетнама и Германии для скорейшей реализации инициатив, связанных с JETP.