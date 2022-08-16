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Германия возобновляет выдачу виз для вьетнамских паспортов нового образца
Как сообщает корреспондент ВИА в Берлине, 15 августа МИД Германии направил в посольство Вьетнама в ФРГ ноту, информирующую о том, что немецкая сторона временно признает паспорта нового образца (с отметкой о месте рождения) Вьетнама, что означает, что Германия выдаст визу по новым паспортам и разрешит въезд в Германию носителям паспорта.
Г-н Тью Туан Дык, советник посольства Вьетнама в Германии, подтвердил вышеуказанную информацию. Он также сообщил, что немецкая сторона выразила пожелание, чтобы Вьетнам принял меры по облегчению и обеспечению безопасности поездок между двумя странами.
В посольстве также сообщили, что Посольство продолжает бесплатно внести в паспорта отметки о месте рождения носителя, чтобы облегчить гражданам проведение сопутствующих процедур с немецкими ведомствами.
Ранее МИД и МВД Германии в ответе на вопросы корреспондента ВИА сообщили, что активно работают, проверяя новые паспорта Вьетнама, подтверждая, что Германия и Вьетнам очень заинтересованы в безопасном перемещении граждан между двумя странами.