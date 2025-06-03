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Геопарк Лангшон получил Сертификат о присвоении статуса Глобального геопарка ЮНЕСКО

2 июня в штаб-квартире Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже состоялась торжественная церемония вручения сертификатов странам, чьи геопарки были недавно признаны Глобальными геопарками ЮНЕСКО.
  Известняковый блок Бакшон - уникальная геологическая ценность и ландшафт в районе геопарка Лангшон (Фото: langson.gov.vn)  
Геопарк Лангшон (Вьетнам) наряду с 15 другими геопарками по всему миру был удостоен этой высокой чести. Это первый раз, когда ЮНЕСКО проводит церемонию вручения сертификатов прямо в своей штаб-квартире в комбинированном формате — очно и онлайн, что свидетельствует о растущем внимании международного сообщества к этому престижному званию.

На церемонии лично присутствовала посол Нгуен Тхи Ван Ань, Глава Постоянного представительства Вьетнама при ЮНЕСКО, которая с гордостью получила сертификат о признании Геопарка Лангшон как Глобального геопарка ЮНЕСКО. Документ подписан Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле и вручен помощником Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам естественных наук Лидией Брито.

Представители Департамента культуры, спорта и туризма, Центра содействия инвестициям, торговле и туризму, а также других соответствующих ведомств провинции Лангшон участвовали в церемонии в онлайн-формате.

Антонио Де Соуза Абреу, директор отдела экологии и наук о Земле ЮНЕСКО, отметил, что присоединение Геопарка Лангшон к глобальному сообществу геопарков имеет важное значение. Основная цель Программы геопарков — устойчивое развитие через объединение охраны природных ресурсов с ростом и благополучием местных сообществ.

Статус «Глобального геопарка ЮНЕСКО», введённый в 2015 году, признаёт международное значение геологического наследия.

В настоящее время Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО насчитывает 229 геопарков в 50 странах мира. Эти геопарки играют важную роль в жизни местного населения, сочетая сохранение уникального геологического наследия, повышение общественного осознания и содействие устойчивому развитию.

Геопарк Лангшон стал четвёртым геопарком Вьетнама, получившим статус Глобального геопарка ЮНЕСКО. Ранее этот статус получили: Каменное плато Донгван (2010), Геопарк Ноннуок Каобанг (2018) и Геопарк Дакнонг (2020).

ВИА/ИЖВ

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