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НОВОСТИ

Генcек ЦК КПВ, президент СРВ То Лам на торжественном праздновании 80-летия Народных сил безопасности

11 июля в Ханое состоялось торжественное празднование 80-летия Народных сил безопасности (12 июля).
Генсек ЦК КПВ, президент СРВ То Лам вручает Орден «Золотая звезда» Народным силам общественной безопасности. Фото: VNA
В своем выступлении генсек ЦК КПВ, президент СРВ То Лам высоко оценил достижения и вклад Народных сил безопасности в дело защиты государственной безопасности, национального строительства и защиты Отечества. По словам То Лама, Народные силы безопасности должны решительно обновить подходы и методы деятельности в условиях сложного развития международной и региональной обстановки, а также появления новых угроз безопасности/

«Безопасность в новую эпоху должна выйти за рамки традиционной роли защиты партии, государства, народа и суверенитета страны. Безопасность сегодня также означает защиту факторов, составляющих силу и конкурентоспособность страны, гарантию безопасного и стабильного функционирования социально-экономических и технологических систем страны. При этом безопасность политического строя и государственного управления остается главным приоритетом, а безопасность человека и общественное доверие должны находиться в центре любой политики безопасности», - заявил То Лам.

То Лам также указал на необходимость более активного применения научно-технических достижений, усиления защиты безопасности в киберпространстве, в сфере данных, технологий, информации, коммуникаций и экономики. Он подчеркнул важность международного сотрудничества ради национальной безопасности. Он призвал обеспечивать надежную защиту в физическом, цифровом, кибернетическом и внешнеполитическом пространствах. Глава партии и государства призвал повысить международную интеграцию в сфере безопасности на новый уровень, внести активный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе и во всем мире, тем самым повысить международный авторитет Вьетнама и создать благоприятные условия для развития страны.

На церемонии То Лам вручил Народным силам безопасности пятый Орден «Золотая звезда» — высшую государственную награду Вьетнама.

VOV/VNP

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