Генcек ЦК КПВ, президент государства То Лам встретился с представителями международных технологических корпораций, инвестиционных фондов

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президент государства То Лам (справа) и Ник Амманн, вице-президент по связям с правительством в Apple. Фото: ВИA

Принимая представителей Apple, То Лам высоко оценил успехи компании в мире и во Вьетнаме за последнее время; он подтвердил, что инвестиции и расширение бизнеса Apple и ее партнеров во Вьетнаме отражают все более важное положение страны как с точки зрения укрепления цепочки поставок товаров, так и развития рынков для продукции Apple.



Вьетнам недавно создал рабочую группу для реализации сотрудничества с Apple, сказал лидер компании, ожидая, что это будет эффективный механизм сотрудничества, который принесет практическую пользу обеим сторонам.

Он сказал, что надеется, что Apple с ее ресурсами, опытом и репутацией будет участвовать в развитии науки и технологий, инноваций в целом во Вьетнаме и развивать сотрудничество с Национальным инновационным центром (NIC) при Министерстве планирования и инвестиций, в частности.



Он призвал Apple и ее партнеров поддержать вьетнамские предприятия в улучшении их производственных мощностей и участии в глобальной цепочке поставок; рассмотреть возможность создания центра исследований и разработок (R&D) в NIC; рассмотреть возможность предоставления стипендий для вьетнамских студентов в области информационных технологий, программирования, электроники, полупроводников и искусственного интеллекта (AI).



Вице-президент Apple Ник Амманн отметил, что Вьетнам является для Apple не только отличным рынком, но и производственной базой для поставок своей продукции по всему миру.



Он подчеркнул, что многие ключевые продукты Apple в настоящее время производятся во Вьетнаме, и благодаря поддержке вьетнамского правительства корпорация развивает и расширяет производство.



Он высоко оценил инвестиционные перспективы Вьетнама, а также значение вьетнамского рынка в глобальной стратегии корпорации и потенциал страны для более глубокого вовлечения в цепочку поставок важных продуктов.

На встрече с руководителями Meta Group высший руководитель Вьетнама заявил, что страна рассматривает цифровую трансформацию как одну из важных движущих сил своего развития в новую эпоху.



Он подчеркнул, что сотрудничество в области науки, технологий и инноваций рассматривается как важная составляющая вьетнамско-американских отношений и что в ближайшем будущем у них останется много возможностей для сотрудничества.



Он призвал Meta продолжать работать с вьетнамскими ведомствами и партнерами, особенно с NIC, чтобы содействовать реализации конкретных мероприятий по сотрудничеству в области науки, технологий, инноваций, искусственного интеллекта и Интернета вещей (IoT).



Он подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама обязуются создать все благоприятные условия для американских инвесторов в целом и Meta в частности, чтобы инвестировать и вести эффективный и устойчивый бизнес в стране.



В свою очередь, президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг поделился планами по увеличению производства во Вьетнаме очков виртуальной реальности Metaverse - новейшей разработки корпорации после традиционных сфер социальных сетей и приложений для обмена сообщениями.



Сообщив о своих планах посетить Вьетнам на следующей неделе, Клегг сказал, что надеется получить возможность бесплатно попробовать «Meta AI» для вьетнамских пользователей, помогая владельцам смартфонов получить доступ к «супер-инструменту» AI.



Лидер Meta также пообещал продолжать поддерживать и расширять инвестиционные программы и поощрять инновации во Вьетнаме в ближайшее время.



Вьетнамский лидер предложил Supermicro и связанным с ней партнерам в ближайшее время согласовать конкретную дорожную карту для реализации проектов сотрудничества во Вьетнаме.



Он отметил, что Вьетнам - это рынок с большим потенциалом, особенно когда в стране проводится политика, направленная на стимулирование развития высокотехнологичных областей.



Он добавил, что компания только что подписала меморандум о взаимопонимании с вьетнамской Sovico Group. Он высоко оценил возможности развития и инвестирования во Вьетнаме и пообещал продолжать сотрудничество с Вьетнамом, чтобы поддержать своих клиентов в частности и Вьетнам в целом в развитии ИИ.



На встрече с основателем и старшим вице-президентом по развитию бизнеса Supermicro Уолли Лиавом То Лам приветствовал предложение ИТ-корпорации о сотрудничестве в области развития центров обработки данных с искусственным интеллектом и экосистем производства серверных систем с искусственным интеллектом.



Принимая Стивена Шварцмана, председателя и генерального директора международной частной инвестиционной компании Blackstone, генеральный секретарь партии, президент государства То Лам выразил надежду, что Blackstone расширит свои инвестиции во Вьетнам в области науки, технологий и инноваций и предложит капитал для технологических предприятий и стартапов во Вьетнаме.



Он отметил, что «зеленый» рост и устойчивое развитие являются важными столпами в ориентации развития Вьетнама в настоящее время, и Вьетнам считает, что иностранные инвесторы играют важную роль в реализации вышеуказанных целей.



Он выразил надежду, что Blackstone со своей сетью партнеров и клиентов окажет поддержку Вьетнаму в получении доступа к льготным кредитным финансовым источникам и привлечении иностранных инвесторов во Вьетнам для инвестирования в «зеленые» и устойчивые области развития.



Вьетнамский лидер высоко оценил план Blackstone по инвестированию в развитие проектов по энергетическому переходу во Вьетнаме, попросив его обсудить и скоординировать с Министерством промышленности и торговли и соответствующими ведомствами и партнерами реализацию инвестиционной деятельности в этой области.



В свою очередь, Шварцман выразил желание компании расширять инвестиции во Вьетнам.



На приеме в честь Джейка Сиверта, управляющего директора и руководителя отдела глобальной государственной политики и политических рисков Warburg Pincus, одного из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций в мире, высший руководитель Вьетнама высоко оценил эффективную деятельность Warburg Pincus в области инвестиций и делового сотрудничества во всем мире и во Вьетнаме.



По его словам, Вьетнам объявил о плане мобилизации ресурсов для реализации политической декларации о создании Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), способствуя реализации цели по достижению чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.



Поэтому страна надеется, что Warburg Pincus наладит связи и будет работать с отечественными партнерами для реализации конкретных проектов сотрудничества в области возобновляемой энергетики, новой энергетики, модернизации сетевой инфраструктуры, утилизации и хранения углерода, наращивания управленческого потенциала и подготовки кадров, сказал То Лам.



Сиверт сообщил, что Warburg Pincus инвестировал во Вьетнам около 4 миллиардов долларов США, что делает страну третьим по величине объектом инвестиций в Азии после Китая и Индии. Он отметил, что его компания хотела бы узнать больше об инвестиционных возможностях во Вьетнаме, особенно в области «зеленых» финансов и возобновляемых источников энергии.



Также 23 сентября То Лам встретился с Эриком Шмидтом, бывшим председателем совета директоров и генеральным директором Google, который сыграл ключевую роль в превращении Google в одну из крупнейших технологических компаний мира.



Он попросил Шмидта, который сейчас является консультантом Google и связанных с ним партнеров, продолжать содействовать инвестициям и деловой активности, исследованиям и разработкам во Вьетнаме в высокотехнологичных областях.

В свою очередь, Шмидт заявил, что считает Вьетнам абсолютно способным стать центром программного обеспечения в Азии, подчеркнув, что наиболее оптимальным для Вьетнама сейчас является создание компаний в области программного обеспечения, специализирующихся на ИИ.



