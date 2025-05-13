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Генсек ЦК КПВ успешно завершил государственный визит в Республику Беларусь

По сообщению специального корреспондента ВИА, вечером 12 мая (по местному времени) Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и его супруга в сопровождении высокопоставленной вьетнамской делегации вылетели из аэропорта Минска, столицы Беларуси, завершив успешный государственный визит в Республику Беларусь по приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
  Генсек То Лам и его супруга покинули столицу Минск и направились домой. Фото: ВИА  
Провожали делегацию в аэропорту: с белорусской стороны — вице-премьер Анатолий Сивак, министр иностранных дел Максим Рыженков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме Уладзимир Баравиков; с вьетнамской стороны — Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси Нгуен Ван Нгы, сотрудники посольства и многочисленные представители вьетнамской общины в Беларуси.

В рамках визита, проходившего с 11 по 12 мая, Генсек То Лам и Президент Александр Лукашенко провели переговоры во главе высокопоставленных делегаций двух стран, стали свидетелями церемонии подписания соглашений о сотрудничестве, выступили перед СМИ с заявлениями по итогам переговоров. Генсек также провёл встречи с Премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, Председателем Совета Республики Натальей Кочановой, Председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко и представителями политических партий Беларуси. Он также принял участие во вьетнамско-белорусском бизнес-форуме и посетил тракторный завод.

По случаю визита Президент Александр Лукашенко вручил Генеральному секретарю То Ламу Орден Дружбы народов Беларуси.

Стороны приняли Совместное заявление об установлении стратегического партнёрства между Вьетнамом и Беларусью, создав тем самым основу для вывода двусторонних отношений на новый уровень в интересах народов обеих стран.

В ходе всех встреч стороны договорились активизировать контакты и обмен делегациями на всех уровнях — включая высший — по партийной линии, через государственные структуры, в рамках межпарламентского взаимодействия и народной дипломатии; повысить эффективность действующих механизмов сотрудничества, а также изучить возможность создания новых форм взаимодействия между министерствами, ведомствами и регионами двух стран.

Стороны также договорились усилить обмен опытом и активизировать сотрудничество в области обороны и безопасности, включая кооперацию в сфере оборонной промышленности, подготовку военных специалистов и экспертов.

Было достигнуто согласие о продвижении реализации соглашений в рамках Совместной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий; об укреплении сотрудничества в научных исследованиях, развитии высоких технологий, цифровых технологий и инноваций; о расширении взаимодействия в использовании атомной энергии в мирных целях и в вопросах ядерной и радиационной безопасности. Стороны также продолжат обмен политикой и стратегиями в области цифровой инфраструктуры и цифровизации промышленности с целью обеспечения взаимовыгодного партнёрства в процессе цифровой трансформации.

В рамках визита Генеральный секретарь То Лам встретился с Обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами Беларуси, Обществом белорусско-вьетнамской дружбы и с бывшими белорусскими специалистами, оказывавшими помощь Вьетнаму.

Генсек То Лам и высокопоставленная вьетнамская делегация также возложили цветы к Монументу Победы в столице Беларуси — городе Минске.

В завершение визита Генеральный секретарь То Лам и его супруга, а также делегация встретились с сотрудниками Посольства Вьетнама в Беларуси и представителями вьетнамской диаспоры, проживающими, обучающимися и работающими в Беларуси.

Генеральный секретарь подчеркнул, что посольство должно быть тёплым общим домом для соотечественников, и призвал уделять больше внимания и эффективно выполнять работу с вьетнамцами за рубежом в духе соответствующих директив и резолюций партии, рассматривая это как важную задачу на пути к устойчивому развитию страны.

Государственный визит Генерального секретаря То Лама в Беларусь имеет важное значение: он не только укрепил политическое доверие между Вьетнамом и традиционно дружественными странами, но и стал свидетельством стремления Вьетнама укреплять дружеские и традиционные отношения с государствами бывшего Советского Союза, включая Беларусь.

ВИА/ИЖВ

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