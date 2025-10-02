Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генсек ЦК КПВ То Лам участвовал на закрытии 12-го съезда парторганизаций армий

После четырех дней напряженной, серьезной работы и высокой ответственности утром 2 октября 12-й съезд делегатов парторганизаций армий, сроком 2025–2030 гг., завершил всю запланированную повестку и провел закрывающую сессию. Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, секретарь Центрального военного совета, принял участие и выступил на съезде.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на съезде. Фото: ВИА  
Также присутствовали: Перезидент государства Луонг Кыонг, член Политбюро, член Постоянного комитета Центрального военного совета; генерал Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центрального военного совета, министр обороны; генерал Чинь Ван Куэт, секретарь ЦК КПВ, член Постоянного комитета Центрального военного совета, начальник Главного политического управления Народной армии Вьетнама.

Утром 2 октября съезд обсудил и внес предложения к проектам документов ЦК, которые будут представлены на 14-й съезд КПВ.

Съезд утвердил политический доклад, отчет о работе Центрального военного совета 11-го созыва (2020–2025 гг.); обсудил документы Центрального военного совета; обсудил и внес предложения к проектам документов ЦК, а также избрал 48 делегатов (45 полномочных, 3 запасных) и 16 делегатов по должности из числа действующих военнослужащих для участия в 14-м съезде КПВ.

Съезд выразил высокое согласие с документами Центрального военного совета, представленными на съезд, сосредоточив внимание на основных направлениях, целях, ключевых задачах и мерах по руководству выполнением задач в области военной службы, обороны, строительству «чистого, крепкого, всесторонне развитого и боеспособного» Парторганизаций армий на период 2025–2030 гг.

Съезд также поддержал проект документов ЦК, представленных на 14-й съезд КПВ. Документы были тщательно подготовлены, с учетом разумных предложений, воплощая мудрость, волю и стремления всей Партии, народа и армии; структура документов логична, научна, содержимое стратегически значимо, обосновано теоретически и практически с учетом международной и внутренней ситуации.

Съезд принял Резолюцию 12-го съезда парторганизаций армий на период 2025–2030 гг., определив 9 основных целей, 3 прорывных направления, 10 задач и мер по руководству выполнением военных и оборонных задач, а также 7 задач и мер по строительству парторганизаций армий на указанный период. Резолюция определяет цель построения «революционной, регулярной, элитной и современной» армии раньше, чем это предусматривалось Резолюцией 11-го съезда.

Съезд поручил Центральному военному совету руководить разработкой программы действий по выполнению Резолюции съезда, организовать оперативное информирование о результатах съезда; партийным организациям и руководящему составу всех уровней в армии сосредоточить усилия на руководстве, организации и контроле за изучением, внедрением и выполнением Резолюции и программы действий, быстро внедряя решения 12-го съезда парторганизаций армий в жизнь.

В заключительной речи Генсек То Лам подчеркнул, что 12-й съезд парторганизаций армий завершил всю запланированную программу. На съезде прошли демократичные, активные и откровенные дискуссии с многочисленными предложениями к проектам документов Центрального военного совета.

Генсекретарь отметил, что принятые съездом основные направления и решения являются важным ориентиром для парторганизаций армий и всей армии в стремлении построить « чистую, всесторонне крепкую, образцовую и передовую» парторганизацию армий, создать революционную, регулярную, элитную и современную народную армию; повысить обороноспособность страны, надежно защитить независимость, суверенитет и территориальную целостность Отечества, внести вклад в строительство мирной, богатой, процветающей, цивилизованной и счастливой страны, уверенно двигающейся по пути социализма. Особенно съезд открыл новую страницу в деле строительства и модернизации армии, укрепления обороны для дальнейшего развития мощной армии, которая всегда остается политической силой, верной, надежной и боеспособной опорой Партии, государства и народа, твердой основой народной обороны и защитой Отечества.

Генсекретарь подтвердил, что успех съезда — результат тщательной, серьезной подготовки Центрального военного совета, компетентных органов при Центральном военном совете и Министерстве обороны, вклад усилий и интеллекта всех уровней, ветвей, всех кадров, членов партии, масс, драгоценные чувства людей всей страны, особенно прямое и глубокое руководство и руководство Политбюро, Секретариата, а также руководство, контроль и помощь центральных органов на протяжении всего процесса подготовки к съезду.

ВИА/ИЖВ

