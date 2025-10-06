НОВОСТИ
Генсек ЦК КПВ То Лам: Разработка документов для 14-го съезда формирует стратегическое мышление, видение и направления развития страны
В своем вступительном слове Генсек То Лам подчеркнул, что экономические и социальные показатели за 9 месяцев 2025 года лучше, чем за аналогичный период 2024 года по большинству направлений; модель двухуровневого местного самоуправления функционирует в целом слаженно; государственные услуги продолжают улучшаться, ориентируясь на граждан и бизнес. Развитие пространства после общего национального планирования поддерживается и взаимодополняется; региональная экономика формируется более явно и становится новым конкурентным преимуществом. Семь стратегических резолюций Политбюро, принятых за последний год, прокладывают путь для конкретных и устойчивых шагов, направленных на сохранение мира, стабильности, быстрого и устойчивого развития, улучшения реального уровня жизни народа и реализации двух столетних целей, поставленных партией, которых народ ожидает.
Генсек То Лам выделил несколько ключевых моментов, которые должны стать ориентиром для исследования, рассмотрения, внесения предложений и исполнения обязанностей партийных членов и членов ЦК.
Группа вопросов по подготовке к 14-у съезду КПВ
Генсек отметил, что это «особо важная», «ключевая из ключевых» работа, от которой зависит успех 14-го съезда и развитие страны в предстоящем периоде. Он призвал членов ЦК при выборе кадров руководствоваться стандартами, условиями, структурой и количеством согласно Руководящим принципам кадровой работы на 14-й съезд и соответствующим правилам. Надо ставить интересы партии, страны и нации выше всего; соблюдать баланс и гармонию между стандартами и структурой, наследием, стабильностью и развитием, универсальностью и спецификой, профессиональными знаниями и практическими способностями, авторитетом, опытом и направлением развития; при этом особо ценить качество, эффективность, результаты работы и самоотдачу кадров как основу для выбора. Основной критерий выбора кадров — это: моральные качества, способности, авторитет, честность, эффективность; смелость думать, действовать и брать ответственность ради национальных и народных интересов; близость к народу, уважение к народу, служение народу.
Генсек подчеркнул, что в нынешний период революции особо важны качества «Добродетель-Сила-Талант». Категорически нельзя допускать попадания в ЦК лиц, стремящихся к должностям и власти путём интриг, кумовства и фракционной борьбы.
Что касается кадров для Центральной контрольной комиссии, следует выбирать тех, кто обладает стойкостью, беспристрастностью, хорошо знает законодательство, профессионально компетентен, действительно является хранителем дисциплины Партии.
По проектам документов 14-го съезда Генсек сообщил, что проекты были тщательно подготовлены, обновлены, переработаны и дополнены многократно, особенно с учетом одобренных решений на 11-м и 12-м пленумах ЦК. Содержание документов в основном соответствует требованиям для представления на 14-й съезд. Стараемся, чтобы документы не только подводили итоги развития за последние 5 лет, определяли цели и задачи на следующие 5 лет, но и формировали стратегическое мышление, видение и направления развития страны до середины XXI века.
Генсек предложил сосредоточиться на пяти основных аспектах, включая:
Подтверждение ключевой роли строительства и совершенствования КПВ, продолжение реформирования методов руководства Партии, повышение руководящего потенциала и боеспособности Партии; создание Партии «этичной и цивилизованной», как учил Хо Ши Мин; борьбу с коррупцией, расточительством, негативными явлениями, индивидуализмом, групповыми интересами, деградацией идеологии, морали и стиля жизни;
Вопросы теории реформ, оптимизация структуры государственного аппарата, повышение эффективности деятельности двухуровневого местной власти, децентрализация и делегирование полномочий; охрана окружающей среды; укрепление обороны, безопасности, внешних связей и международной интеграции как постоянные приоритеты; решение вопросов взаимодействия государства, рынка и общества; культура и человек; образование, подготовка кадров; здравоохранение — все это будет соответствующим образом включено в содержание документов.
Установление новой модели роста, в которой наука, технологии, инновации и цифровая трансформация являются основными двигателями, рассматривая это как центральное содержание модели развития страны; продолжение совершенствования модели рыночной экономики с социалистической направленностью под руководством Партии и с участием государственного управления; более чёткое определение ведущей роли государственного сектора экономики; признание развития частного сектора как одного из важнейших факторов экономики.
Ценные уроки, извлечённые из 40 лет обновлений
Особенно Генсек предложил членам ЦК дополнить направление стратегической автономии, обновления модели развития и мышления по эффективному хозяйственному учёту в развитии страны.
Генсек подчеркнул, что содержание Программы действий ЦК было разработано подкомитетом по документам с принципом тщательного следования, конкретизации целей, показателей, руководящих принципов, направлений развития, приоритетных задач и стратегических прорывов, одновременно с обеспечением соответствия внутренней и международной обстановке. Эти направления были конкретизированы в виде задач, проектов и программ с чётким распределением ответственности, ресурсами, сроками и необходимыми условиями для реализации... и их необходимо «взвешивать и измерять» в процессе выполнения. Однако это очень новая и практически важная задача, поэтому крайне необходимы предложения и мнения членов.
Группа вопросов социально-экономического характера
Генсек То Лам предложил ЦК обсудить и дать мнение по основным направлениям, чтобы Партком Национального собрания и Партком Правительства могли руководить завершением планов социально-экономического развития и бюджета на 2026 год и последующий период в духе: повышение стратегической автономии, самодостаточности и устойчивого развития страны с принципами «стабильность, дисциплина, ускорение, прорыв, устойчивость».
Генсек предложил сосредоточить обсуждение на шести ключевых направлениях: Поддержание макроэкономической стабильности: гибкое и согласованное управление финансовой и денежно-кредитной политикой, укрепление доверия рынка; Стимулирование трёх движущих сил роста: инвестиции — потребление — экспорт, создание нового пространства через региональную интеграцию и качественную урбанизацию; Цифровая и зелёная трансформация: превращение данных в ресурс, цифровой экономики — в двигатель; Повышение стандартов производительности и качества: продвижение науки, технологий и инноваций на предприятиях; улучшение цепочек создания стоимости и локализации; Развитие рынков капитала, труда, науки и технологий, недвижимости с ориентацией на безопасность, прозрачность и эффективность; Активное и решительное внедрение программы развития 11 стратегических технологий, обозначенной в Резолюции 57, для усиления автономии в области науки и технологий.
Генсек потребовал, чтобы оставшиеся темы программы конференции также обсуждались тщательно и интеллектуально для объективных, комплексных, научных, практичных и конкретных предложений в целом.