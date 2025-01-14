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Генсек ЦК КПВ То Лам принял председателя правительства РФ Мишутина

Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе и всестороннему стратегическому партнерству с Россией.
  То Лам (справа) и Михаил Мишустин. Фото: ВИА  
14 января в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял председателя правительства РФ Михаила Мишустина, находящегося во Вьетнаме с официальным визитом по приглашению премьер-министра Фам Минь Тиня.

То Лам приветствовал  результаты переговоров и встреч Мишустина с высшим руководством Вьетнама. Глава Компартии Вьетнама подтвердил, что наша страна всегда Вьетнам всегда помнит о поддержке советского и российского народа, которая была оказана стране в деле освобождения, воссоединения и строительства. То Лам заявил, что Вьетнам придает большое значение традиционной дружбе и всестороннему стратегическому партнерству с Россией, рассматривает Россию как важнейшего партнера в своей внешней политике. То Лам также назвал ряд направлений расширения вьетнамо-российских отношений в ближайшее время.

Со своей стороны, Михаил Мишустин напомнил о приглашении президента РФ Владимира Путина генсеку ЦК КПВ То Ламу посетить Россию и принять участие в церемонии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Проинформировав о результатах своих переговоров с премьер-министром Фам Минь Тинем, председатель правительства РФ подтвердил, что российская сторона высоко оценивает усилия вьетнамской стороны по устранению трудностей и развитию двустороннего сотрудничества в последнее время. Он подтвердил, что Москва всегда рассматривает Ханой как одного из своих приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом в Юго-Восточной Азии в частности. Россия готова к расширению взаимосвязей с Вьетнамом во всех сферах, включая экономику, торговлю, энергетику, оборону, безопасность, науку и технологии, культуру, образование и народный обмен.

VOV/VNA

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