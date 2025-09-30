Генсек ЦК КПВ То Лам принял Председателя Госдумы РФ

Генсек То Лам принял Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Фото: ВИА

Генсек То Лам подчеркнул, что визит Председателя Госдумы Вячеслава Володина является наглядным свидетельством воли и решимости ещё более продвигать традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Россией.Генсек предложил России поддерживать позицию Вьетнама и АСЕАН в вопросе обеспечения мира, стабильности и порядка в Восточном море на основе международного права, Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982). Что касается двусторонних отношений, Генсек подчеркнул, что Вьетнам всегда стремится всесторонне развивать традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Россией, соответствующее роли двух стран во внешней политике друг друга и уровню доверия, а также прекрасной истории отношений между двумя государствами, что отвечает интересам и устремлениям руководства и народов обеих стран.Генсек То Лам высоко оценил положительные результаты межпарламентского сотрудничества в последнее время, отметив, что парламентское взаимодействие является важным каналом и действенным механизмом надзора за сотрудничеством между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран, позволяющим своевременно устранять правовые барьеры для практического продвижения двусторонних проектов. Генсек выразил надежду, что Госдума России будет и впредь тесно взаимодействовать с Национальным собранием Вьетнама в укреплении парламентского сотрудничества, поблагодарил Госдуму за оперативное ратифицирование подписанных двусторонних соглашений.Председатель Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил роль и вклад Генсекретаря в развитие отношений двух стран, а также значение настоящего визита на этапе нового сотрудничества; передал искренние приветствия от Президента Владимира Путина, Председателя КПРФ Генна́дия Зюганова и руководителей российских политических партий Генсекретарю То Ламу, выразил надежду, что Генсекретарь посетит Госдуму в ходе своего следующего визита в Россию, подчеркнув, что руководители и депутаты Госдумы всегда являются друзьями Генсекретаря.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Президент В. Путин и руководство России, включая депутатов Госдумы, уделяют большое внимание данному визиту во Вьетнам, рассматривая его как важный шаг к эффективной реализации майского визита Генсекретаря То Лама в Россию в 2025 году. Подчеркнув, что лично он и руководство России придают огромное значение руководящей роли Коммунистической партии Вьетнама в деле защиты, строительства и развития страны, Председатель Вячеслав Володин сообщил, что в состав делегации вошли представители всех партий, представленных в Госдуме. Несмотря на различия в программах и политических взглядах, все партии единодушны в стремлении к всестороннему развитию сотрудничества с Вьетнамом во всех сферах, рассматривают Вьетнам как надёжного и верного партнёра России и готовы внести самый активный вклад в двусторонние отношения.