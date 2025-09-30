Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генсек ЦК КПВ То Лам принял Председателя Госдумы РФ

Утром 29 сентября в Штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме и совместно председательствующего на IV заседании Комитета межпарламентского сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Госдумой РФ.
  Генсек То Лам принял Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Фото: ВИА  
Генсек То Лам подчеркнул, что визит Председателя Госдумы Вячеслава Володина является наглядным свидетельством воли и решимости ещё более продвигать традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Россией.

Генсек предложил России поддерживать позицию Вьетнама и АСЕАН в вопросе обеспечения мира, стабильности и порядка в Восточном море на основе международного права, Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982). Что касается двусторонних отношений, Генсек подчеркнул, что Вьетнам всегда стремится всесторонне развивать традиционную дружбу и всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Россией, соответствующее роли двух стран во внешней политике друг друга и уровню доверия, а также прекрасной истории отношений между двумя государствами, что отвечает интересам и устремлениям руководства и народов обеих стран.

Генсек То Лам высоко оценил положительные результаты межпарламентского сотрудничества в последнее время, отметив, что парламентское взаимодействие является важным каналом и действенным механизмом надзора за сотрудничеством между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран, позволяющим своевременно устранять правовые барьеры для практического продвижения двусторонних проектов. Генсек выразил надежду, что Госдума России будет и впредь тесно взаимодействовать с Национальным собранием Вьетнама в укреплении парламентского сотрудничества, поблагодарил Госдуму за оперативное ратифицирование подписанных двусторонних соглашений.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил роль и вклад Генсекретаря в развитие отношений двух стран, а также значение настоящего визита на этапе нового сотрудничества; передал искренние приветствия от Президента Владимира Путина, Председателя КПРФ Генна́дия Зюганова и руководителей российских политических партий Генсекретарю То Ламу, выразил надежду, что Генсекретарь посетит Госдуму в ходе своего следующего визита в Россию, подчеркнув, что руководители и депутаты Госдумы всегда являются друзьями Генсекретаря.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Президент В. Путин и руководство России, включая депутатов Госдумы, уделяют большое внимание данному визиту во Вьетнам, рассматривая его как важный шаг к эффективной реализации майского визита Генсекретаря То Лама в Россию в 2025 году. Подчеркнув, что лично он и руководство России придают огромное значение руководящей роли Коммунистической партии Вьетнама в деле защиты, строительства и развития страны, Председатель Вячеслав Володин сообщил, что в состав делегации вошли представители всех партий, представленных в Госдуме. Несмотря на различия в программах и политических взглядах, все партии единодушны в стремлении к всестороннему развитию сотрудничества с Вьетнамом во всех сферах, рассматривают Вьетнам как надёжного и верного партнёра России и готовы внести самый активный вклад в двусторонние отношения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проинформировал Генсекретаря То Лама об основных итогах работы Комитета межпарламентского сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Госдумой, поделился оценками перспектив двустороннего взаимодействия и выразил готовность создавать благоприятные правовые рамки для дальнейшего эффективного развития всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и России в таких областях, как экономика и торговля, инвестиции, энергетика и нефтегаз, атомная энергетика, наука и техника, образование и подготовка кадров.

Стороны отметили положительные результаты двустороннего сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетики и нефтегаза, обороны и безопасности, туризма и гуманитарных обменов за последнее время, особенно то, что товарооборот стабильно растёт более чем на 20%, а количество российских туристов во Вьетнаме ежегодно удваивается. Генсекретарь То Лам и Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердили хорошие традиции сотрудничества в области образования и подготовки кадров, науки, техники и здравоохранения; выразили решимость вывести сотрудничество в этих сферах на новый уровень с реализацией совместных проектов, направленных на максимальное раскрытие потенциала и удовлетворение потребностей развития двух стран.


ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин успешно завершил официальный визит во Вьетнам

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин успешно завершил официальный визит во Вьетнам

Днём 29 сентября Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин во главе Делегации высокого уровня РФ отбыл из Ханоя, завершив официальный визит во Вьетнам и совместное председательство на четвёртом заседании Межпарламентского комитета по сотрудничеству между Национальным собранием Вьетнама и Госдумой (28–29 сентября) по приглашению Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана.
ПОДРОБНЕЕ

Top