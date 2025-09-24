НОВОСТИ
Генсек ЦК КПВ То Лам: Парторганизация органов ЦК КПВ подтверждает роль «стратегического штаба» Партии
Важный вклад в стратегическую консультативную работу
После заслушивания проекта Политического доклада, проекта Доклада о работе Исполкома парторганизации органов ЦК КПВ и ряда выступлений на съезде Генсек То Лам, выступая от имени руководства Партии и государства, подчеркнул, что это политическое событие имеет особое значение и знаменует новый этап развития парторганизации органов ЦК КПВ — партийной структуры, занимающей очень важное место в политической системе. Это также один из 27 первых съездов парторганизаций, подчинённых ЦК, имеющий исключительно важное значение: определение целей, направлений и задач, закладывающих основы работы на период 2025–2030 годов.
Генсекретарь отметил, что каждое решение, каждый документ, каждая резолюция Партии содержат важный вклад и заметный отпечаток стратегической консультативной работы органов ЦК КПВ. Результаты деятельности последних лет подтвердили важную, стержневую, образцовую роль парторганизации органов ЦК, её передовое положение, внесли значительный вклад в обновление методов руководства и осуществления власти Партией, повышение её авторитета, престижа и силы, а также укрепление доверия народа к нашему строю.
Генсек предложил съезду продолжить обсуждение, всесторонне проанализировать причины существующих недостатков, особенно субъективные, и выработать дополнительные меры по их преодолению в новом сроке.
Он подчеркнул, что качество работы органов ЦК КПВ имеет решающее значение для способности всей Партии к руководству, к осуществлению власти и к боеспособности. Каждый кадр и каждый член Партии должны глубоко осознавать свою огромную ответственность перед Партией, государством и народом.
Три требования и четыре основные направления деятельности
Генсек предложил изучить, усвоить и реализовать три требования: обеспечивать партийность, боевитость и авангардность во всех направлениях работы. Парторганизации и члены Партии в органах ЦК должны быть образцом, решительно идти впереди во всех сферах деятельности, обеспечивая руководство Партии во всех аспектах общественной жизни. Парторганизация должна быть действительно чистой, сильной, всесторонне образцовой, служить примером для подражания всем партийным структурам политической системы.
Отделы и органы ЦК должны усиливать координацию и тесное взаимодействие, выстраивать сквозные механизмы согласованной работы, формируя единый блок — «стратегический генеральный штаб», тесно связывающий направления: консультирование – организация – контроль – внутренние дела – политика и стратегия – идеология и пропаганда – работа с массами – теория и информационно-пропагандистская деятельность. Всё во имя одной общей цели — наилучшее обеспечение руководящей деятельности ЦК КПВ.
Вся консультативная и проектная работа должна исходить из практики, из чаяний и законных интересов народа, быть тесно связанной с народом, укреплять доверие и кровную связь между Партией, государством и народом, чтобы народ действительно был корнем, прочной опорой Партии, в полном соответствии с заветами Хо Ши Мина: «Помимо интересов Родины и народа, наша Партия не имеет других интересов».
Касаясь четырёх основных направлений деятельности, Генсек отметил, что парторганизация должна руководить и координировать работу: сосредоточиться на повышении уровня и качества стратегической консультативной деятельности; идти на шаг впереди в понимании ситуации, прогнозировании тенденций и выдвижении стратегических решений, отвечающих всё более высоким требованиям руководящей деятельности ЦК в новых условиях; активно развивать теоретические исследования и подведение итогов практики, увязывая их с определением политики… В ближайшей перспективе необходимо сосредоточить усилия на консультировании, разработке и реализации ключевых вопросов, определённых 14-м съездом КПВ, обеспечивая эффективное выполнение трёх главных целей страны: сохранение стабильности – быстрое и устойчивое развитие – повышение уровня жизни народа.
Партийные комитеты в составе парторганизации должны продолжать решительно обновлять содержание и методы руководства, стиль работы, развивать демократию, укреплять ответственность личного примера, сочетать слова с делами; повышать организационную способность практической реализации, превращать решения и резолюции Партии в реальные действия и конкретные результаты; ускорять цифровую трансформацию и административные реформы внутри Партии, обеспечивая современное партийное управление, при котором главным критерием оценки работы структур и членов Партии является качество и эффективность.
Генсек потребовал, чтобы партийные комитеты в составе парторганизации строили действительно чистую, сильную, образцовую структуру, лидирующую в партийном строительстве; придавали особое значение сохранению и развитию единства и сплоченности внутри организации и шире — в Партии в целом, чтобы быть ядром сохранения единства всей политической системы и общества. Необходимо строго соблюдать принципы организации и внутрипартийной жизни, сочетать демократию с поддержанием партийной дисциплины и государственной законности, обновлять и повышать качество работы первичных партячеек.
Генсек особо отметил важность повышения качества кадров. Это «ключевой из ключевых» вопрос в партийном строительстве. Необходимо сосредоточиться на консультировании по обновлению содержания работы по оценке, отбору и рациональному использованию кадров, тем самым способствуя формированию кадрового корпуса — особенно кадров партийных комитетов, руководителей, управленцев и стратегических консультантов Партии и всей политической системы, отвечающих задачам новой эпохи — эпохи процветания страны. Особое внимание должно уделяться формированию кадров органов ЦК КПВ, соответствующих их высокой ответственности. Каждый кадр и член Партии в органах ЦК должен глубоко осознавать свою роль и ответственность.
Парторганизация и её подчинённые структуры должны изучать и консультировать механизмы и политику привлечения талантов, квалифицированных кадров, а также разрабатывать механизмы и политику поощрения и поддержки, которые обеспечат им уверенность и желание работать с полной отдачей, длительно служить Партии и стране.