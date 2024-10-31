Генсек ЦК КПВ То Лам: борьба с расточительством стоит в одном ряду с противодействием коррупции по важности

Генсек ЦК КПВ То Лам

Утром 30 октября в Ханое постоянный отдел центрального комитета по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями провёл заседание по подведению итогов рассмотрения коррупционных и негативных дел в период после 26-го заседания и определению направлений рассмотрения дел, за которыми следит Центральный комитет по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями.

Выступая на заседании, глава Компартии подчеркнул: Необходимо принять решительные меры, направленные на противодействие коррупции и расточительству с целью создания заметных сдвигов в этой работе. Борьба с расточительством стоит в одном ряду с противодействием коррупции по важности. Нам нужно создать культуру борьбы с расточительством в обществе, сделать так, чтобы борьба с расточительством стала моральной и социальной нормами.

Генсек ЦК КПВ То Лам потребовал от профильных органов решительным образом разрешить серьёзные дела о коррупционных преступлениях, находящиеся в центре внимания общественности.



