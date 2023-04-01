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Генсек ЦК КПВ принял секретаря парткома Гуанси-Чжуанского автономного района Китая

Генеральный секретарь (Генсек) центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял 31 марта в Ханое секретаря партийного комитета Гуанси-Чжуанского автономного района Китая Лю Нина во время его визита во Вьетнам.
  Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принимает Лю Нина, секретаря парткома Гуанси-Чжуанского автономного района, в Ханое 31 марта. Фото: ВИА  
Генеральный секретарь (Генсек) центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял 31 марта в Ханое секретаря партийного комитета Гуанси-Чжуанского автономного района Китая Лю Нина во время его визита во Вьетнам.

Приветствуя китайского чиновника и делегацию Гуанси-Чжуанского автономного района, генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг сказал, что их визит является конкретным мероприятием, которое способствует реализации общего понимания между высшими руководителями двух партий и стран, открывая новый этап в сотрудничестве между двумя странами и их приграничными населенными пунктами.

Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг поблагодарил партию, правительство и народ Китая за их поддержку Вьетнама в прошлой борьбе за независимость и в деле построения социализма сегодня.

Подчеркнув, что Гуанси является местностью, имеющей глубокие связи с Вьетнамом с точки зрения революционной истории, генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг приветствовал партийную организацию, власти и народ Гуанси за сохранение памятников, связанных с президентом Хо Ши Мином и вьетнамской революцией в Гуанси.

Он выразил свою радость в связи с новым прогрессом в отношениях между двумя партиями и двумя странами за последнее время. В частности, отношения между Гуанси и приграничными населенными пунктами Вьетнама улучшились после его официального визита в Китай в октябре 2022 года.

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг предложил Гуанси и приграничные провинции Вьетнама взять на себя ведущую роль в развитии сотрудничества в области экономики, торговли, туризма, безопасности и обороны, а также в людьcких обменах, совместном строительстве границы мира и дружбы.

Со своей стороны, китайский гость выразил свою радость посетить Вьетнам и честь быть принятым вьетнамским партийным руководителем.

Он подтвердил, что он примет важные ориентировочные мнения генсека ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга об укреплении сотрудничества между гуанси и вьетнамскими министерствами, ведомствами и населенными пунктами, особенно приграничными.

Он поздравил Вьетнам с достижениями в области социально-экономического развития и строительства социализма, которых добился вьетнамский народ под руководством КПВ и генсека ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга.

Обе стороны укрепляют дружественные обмены между всеми уровнями, секторами, населенные пункты; способствовать содержательному, взаимовыгодному сотрудничеству, особенно в сферах экономики - торговли, инвестиции, туризма, людьских обменов и вместе строить качественную, мирную и дружественную границу.

ИЖВ/ВИА

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