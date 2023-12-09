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Генсек ЦК КПВ принял премьер-министра Беларуси
Внешняя политика Вьетнама - это независимость, самостоятельность, мир, дружба, сотрудничество и развитие, а также многосторонность и диверсификация внешних связей, заявил он, отметив, что страна всегда придает большое значение развитию и укреплению отношений с традиционными друзьями, включая Беларусь, и прогрессивными силами в мире.
Генсек ЦК КПВ напомнил о помощи, которую бывший Советский Союз, в том числе Беларусь, оказывали Вьетнаму, и попросил белорусское правительство продолжать создавать благоприятные условия для проживания, учебы и работы вьетнамцев в стране.
Высоко оценив итоги переговоров и встреч премьер-министра Головченко с вьетнамскими руководителями, генсек ЦК КПВ отметил прогресс в отношениях двух стран и выразил уверенность, что официальный визит премьер-министра придаст новый импульс традиционной дружбе и многогранному сотрудничеству в будущем.
В свою очередь, премьер-министр Головченко отметил, что у белорусского правительства и народа сложилось впечатление о генсеке Нгуен Фу Чонге, когда лидер партии посещал его страну в прошлом, и что они считают генсека ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга большим другом Беларуси.
Он проинформировал принимающую сторону об итогах своих переговоров с премьер-министром Фам Минь Тьинем и поздравил с огромными достижениями Вьетнама, достигнутыми за последние годы.
Он выразил уверенность, что под руководством КПВ, возглавляемой генсеком Нгуен Фу Чонгом, вьетнамский народ добьется еще больших успехов в строительстве и развитии страны.
Беларусь всегда дорожит традиционной дружбой между двумя странами и рассматривает Вьетнам как ведущего партнера в Юго-Восточной Азии, подтвердил премьер-министр, подчеркнув, что его страна придает большое значение сотрудничеству между своими политическими партиями и КПВ, которое является важным каналом для активизации отношений между странами.
Разделяя мнение принимающей стороны о достигнутых успехах в двусторонних отношениях, премьер-министр Головченко согласился с основными мерами, которые необходимо предпринять для развития содержательных связей, в том числе в сфере торговли.
На встрече генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подарил белорусскому премьеру свою книгу о становлении и развитии всесторонней и современной вьетнамской дипломатии, глубоко проникнутой чертами "вьетнамского бамбука".