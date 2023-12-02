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Генсек ЦК КПВ принял министра иностранных дел Китая
Генсек ЦК КПВ подчеркнул значение дружественного соседства и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем.
Он выразил свою признательность китайскому народу за помощь революционному делу Вьетнама, строительству социализма и процессу национального развития и подтвердил, что партия и государство Вьетнама всегда придают большое значение и придают первостепенный приоритет укреплению отношений с Китаем.
Генсек ЦК КПВ поздравил Китай с достижениями последних лет, выразив уверенность, что под руководством КПК, ядром которой является генеральный секретарь и председатель КНР Си Цзиньпин, Китай успешно реализует цели, поставленные 20-м всекитайским съездом КПК.
Вьетнам всегда поддерживает развитие Китая и его все более важную роль в обеспечении мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире, сказал он.
Он высоко оценил позитивные шаги в развитии отношений между двумя партиями и двумя странами, особенно выдающиеся достижения с тех пор, как 15 лет назад две страны установили всеобъемлющее стратегическое партнерство.
Отметив важные результаты 15-го заседания руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству Вьетнама и Китая, он предложил двум странам, особенно их внешнеполитическим и дипломатическим ведомствам, повысить свою роль во всестороннем развитии отношений во всех областях, сосредоточившись на увеличении обменов и встреч на высоком уровне с целью создания стратегических направлений двусторонних отношений и благоприятных условий для расширения связей между двумя партиями и двумя странами.
Генсек ЦК КПВ выразил уверенность в том, что поездка китайского чиновника будет активно способствовать развитию сотрудничества между двумя странами на более содержательной и эффективной основе.
Со своей стороны, Ван И согласился с важными и стратегическими ориентирами генсека ЦК КПВ по дальнейшему продвижению и углублению всеобъемлющего стратегического партнерства в области сотрудничества между двумя партиями и двумя странами.
Он поздравил Вьетнам с великими и историческими достижениями за прошедшие почти 40 лет проведения дела "Доймой" ("Обновление"), выразив уверенность, что под руководством ЦК КПВ во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом Вьетнам успешно реализует цели развития к 2030 и 2045 годам, поставленные 13-м всевьетнамским съездом КПВ.
Ван И проинформировал Нгуен Фу Чонга об общих взглядах и важных результатах, достигнутых двумя сторонами на 15-м заседании руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству Вьетнама и Китая, подчеркнув, что обе стороны будут продолжать продвигать практическое и эффективное сотрудничество в областях, укреплять политическое доверие и постоянно обогащать содержание китайско-вьетнамского дружественного соседства и всеобъемлющего стратегического партнерства.