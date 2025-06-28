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Генсек ЦК КПВ принял Генерального директора ЮНЕСКО
Генсек То Лам выразил признательность за ценный вклад и поддержку со стороны ЮНЕСКО, а также лично Одри Азуле в деле содействия Вьетнаму в последнее время. На сегодняшний день во Вьетнаме зарегистрировано 72 объекта, признанных ЮНЕСКО, охватывающих все провинции и города страны. Эти объекты стали важным ресурсом для устойчивого социально-экономического развития, повышения уровня жизни населения, сохранения и продвижения культурных ценностей и наследия Вьетнама, а также обогащения цивилизации человечества.
То Лам подчеркнул, что Вьетнам желает видеть в ЮНЕСКО постоянного спутника и надёжного партнёра, особенно в деле сохранения и продвижения ценности объектов наследия и званий ЮНЕСКО во Вьетнаме во имя устойчивого развития. Он призвал ЮНЕСКО продолжить поддержку процесса реализации досье по сохранению и популяризации ценности объекта Всемирного наследия — Императорской цитадели Тханглонг, священного наследия вьетнамского народа; а также содействовать рассмотрению досье по Комплексу памятников и пейзажей Йентu — Виньнгием — Коншон, Кьепбак для его включения в Список объектов Всемирного культурного наследия в июле 2025 года. Он также предложил рассмотреть в 2025 году другие досье, такие как: народное искусство живописи Донгхо на включение в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране; присоединение города Хошимина к Глобальной сети креативных городов и города Ханоя - к Глобальной сети городов, способствующих обучению.
В свою очередь, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле поблагодарила за поддержку и твёрдую приверженность Вьетнама, выразив надежду на дальнейшее активное участие страны в деятельности ЮНЕСКО и в общем деле человечества. По её словам, тот факт, что Вьетнам занимает ведущие позиции в ключевых механизмах ЮНЕСКО, свидетельствует о высоком доверии со стороны организации и государств-членов к вкладу Вьетнама в общую деятельность.
Одри Азуле подчеркнула, что признание ЮНЕСКО вьетнамских объектов и званий, таких как Геопарк Лангшон глобального значения и целого ряда городов — участников сетей креативных и обучающих городов, отражает признание международным сообществом культурной ценности вьетнамской нации. Это также соответствует направлению развития Вьетнама в ближайшем будущем, подтверждает уважение к усилиям и обязательствам Вьетнама по обогащению культурного наследия человечества и внесению вклада в общее дело международного сообщества.