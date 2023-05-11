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Генсек ЦК КПВ призывает к более решительной и эффективной борьбе с коррупцией
Председательствуя на заседании постоянного бюро в Ханое 10 мая, Генеральный секретарь (Генсек) центрального комитета коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), Нгуен Фу Чонг, который также является главой Руководящего комитета, сказал, что, основываясь на достижениях последних месяцев, борьба с коррупцией и негативными явлениями должна быть более активной, решительной и эффективной. Заинтересованные учреждения должны тесно сотрудничать друг с другом, чтобы лучше проводить инспекции и аудиты.
Он призвал повысить осведомленность общественности об усилиях по предотвращению подстрекательства и внутреннего раскола, одновременно борясь с деградацией политической идеологии, морали и образа жизни, которые, по его словам, могут быть более пагубными.
Постоянный бюро поручил рассматривать, исправлять и немедленно ликвидировать проявления, связанные с затягиванием, уклонением и нерешительностью в работе среди части чиновников и членов партии, особенно руководителей всех уровней. По словам главы партии, это негативный признак, который вызывает отрицательные последствия и замедляет социально-экономическое развитие страны, поэтому необходимо как можно скорее исправить ситуацию.
Необходимо прояснить ответственность коллективов, отдельных лиц и руководителей в создании и издании механизмов, политики и законов. Любые нарушения должны строго наказываться, чтобы не допустить "групповых интересов" и "локальных интересов" в политике и законотворческой деятельности, которые наносят ущерб государству и обществу, сказал он.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поручил постоянному бюро ускорить расследование, судебное преследование и разбирательство дел, находящихся под контролем комитета, особенно тех, которые произошли в компании Viet A, FLC Group, Tan Hoang Minh Corporation, Van Thinh Phat Group, AIC Company и др.
На заседании постоянный бюро также принял решение о создании пяти инспекционных групп для проверки институционализации политики и руководящих принципов партии по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями в нескольких партийных комитетах и организациях.
Они также решили провести совещание, посвященное обзору годовой деятельности Руководящего комитета провинциального уровня по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями.