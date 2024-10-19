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Генсек ЦК КПВ, президент То Лам вручил решения о назначении новых послов Вьетнама в зарубежных странах
Он выразил надежду, что вновь назначенные послы будут продолжать использовать свой опыт, выполнять свои обязанности, помогать защищать интересы страны, народа и бизнеса, а также эффективно заботиться о вьетнамской общине за рубежом.
Представитель вновь аккредитованных послов сказал, что назначение - это одновременно и честь, и большая ответственность перед партией, государством и народом, подтвердив, что они сделают все возможное для выполнения возложенных на них задач и внесут эффективный вклад во внешние дела партии и государства.
Дипломаты также подтвердили свою приверженность приоритету национальных интересов, интеграции трех основ - партийной, государственной и народной дипломатии, а также увязке дипломатии с обороной и безопасностью.