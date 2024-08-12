Генсек ЦК КПВ, Президент государства принял верительные грамоты у новых послов во Вьетнаме

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам (слева) принимает верительные грамоты от посла Аргентины Маркоса Антонио Беднарски 12 августа. Фото: ВИA

Принимая посла Аргентины Маркоса Антонио Беднарски, То Лам подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение и стремится к дальнейшей интенсификации традиционной дружбы и всестороннего сотрудничества с Аргентиной, партнером, имеющим ведущее значение в Латинской Америке.Он выразил свою радость в связи с устойчивым развитием двусторонних отношений и попросил посла тесно координировать свои действия с вьетнамской стороной для дальнейшего продвижения дружбы и всесторонних связей двух стран, поддерживать частые взаимные визиты на высоком уровне и механизмы сотрудничества, а также совершенствовать правовую базу для сотрудничества.На основе прочных отношений Аргентина должна продолжать сотрудничать с Вьетнамом, чтобы способствовать началу переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между страной Юго-Восточной Азии и Южным общим рынком (МЕРКОСУР), создавая тем самым импульс для расширения экономических и торговых связей между двумя странами, а также между Вьетнамом и южноамериканским регионом, предложил он.Он также сказал, что верит, что посол будет активно способствовать дружбе и сотрудничеству между странами, добавив, что он поручит вьетнамским министерствам и секторам координировать свои действия с дипломатом и оказывать ему помощь во время его пребывания во Вьетнаме.Посол Беднарски выразил свою честь вступить в должность во Вьетнаме на фоне процветающих двусторонних связей, подтвердив, что правительство его страны придает большое значение отношениям со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, среди которых Вьетнам является одним из ведущих партнеров.Пообещав приложить все усилия для развития двустороннего партнерства во всех сферах, он подчеркнул, что Вьетнам является важным торговым партнером Аргентины в Азии, и у обеих сторон еще много возможностей для расширения сотрудничества в тех областях, в которых они сильны.На приеме посла Алжира Софьяна Шайба партийный и государственный лидер отметил, что Вьетнам высоко ценит роль и положение Алжира в Африке и мире и дорожит проверенной временем дружбой и сотрудничеством с Алжиром.Он с удовлетворением отметил, что двусторонние связи развиваются во многих областях, и призвал посла активно координировать свои действия с вьетнамскими ведомствами для дальнейшего укрепления отношений, в том числе путем увеличения числа встреч делегаций высокого уровня и поддержки друг друга на многосторонних и международных форумах.То Лам также попросил укреплять торговые связи с учетом интересов обеих сторон, максимально использовать существующие механизмы сотрудничества и содействовать переговорам по заключению сделок о сотрудничестве в других областях, таких как строительство, безопасность - борьба с преступностью и образование.Посол Чаиб отметил, что за последние 10 лет двусторонняя торговля выросла в три раза, но потенциал остается значительным, и что в свой срок он сделает все возможное, чтобы способствовать двустороннему сотрудничеству в различных областях.Алжир может послужить для Вьетнама воротами для расширения сотрудничества на другие африканские рынки, продолжил он, выразив надежду, что две страны будут разделять многие ценности и принципы и правильно работать вместе на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций.В беседе с послом Германии Хельгой Маргарете Барт То Лам подтвердил, что государство и правительство Вьетнама всегда делают упор на укрепление стратегического партнерства с Германией, которая является ключевым членом Европейского союза и имеет важный голос на международной арене.Он поблагодарил и призвал правительство Германии и впредь решительно выступать в поддержку мирного урегулирования споров в Восточном море на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), для поддержания мира, стабильности, свободы, безопасности судоходства и авиации в регионе, а также уважения международного права.Вьетнамский лидер заявил, что для использования потенциала обеих сторон, дальнейшего углубления всестороннего сотрудничества и повышения уровня стратегического партнерства обе страны должны продолжать обмениваться делегациями на всех уровнях, плодотворно использовать механизмы диалога и оптимизировать Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).Он попросил Германию в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), продолжать тесно сотрудничать с Вьетнамом в рамках реализации Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), обмениваться опытом, передавать технологии и помогать Вьетнаму готовить кадры для реагирования на изменение климата и развития зеленой экономики. Он также приветствовал немецкие инвестиции в производство, транспорт, возобновляемые источники энергии, циркулярную экономику и стратегическую инфраструктуру Вьетнама.То Лам также попросил обе стороны расширить обмен студентами университетов, активизировать использование немецкого и вьетнамского языков в странах друг друга, продвигать механизмы и рамки долгосрочного сотрудничества в области профессионального обучения, чтобы помочь Вьетнаму развивать высококачественные человеческие ресурсы, и создавать условия для работы вьетнамцев в Германии.Посол Барт выразила свое восхищение прогрессом в политическом, дипломатическом, торговом, инвестиционном и культурном партнерстве.Высоко оценив сотрудничество стран в области образования, она сообщила, что Германия создаст во Вьетнаме международную среднюю школу, которая станет символом их сотрудничества.Посол Барт добавила, что во время своего пребывания во Вьетнаме она сосредоточится на укреплении двусторонних связей в области экономики и культуры и надеется получить поддержку местных властей.Принимая посла КНДР Ри Сун Гука, Генеральный секретарь партии, Президент То Лам подчеркнул последовательную позицию Вьетнама по сохранению традиционной дружбы с КНДР, отметив, что Вьетнам желает более тесно сотрудничать с КНДР для развития двустороннего взаимодействия в соответствии с устремлениями двух народов во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.Он выразил сочувствие КНДР в связи с ее нынешними трудностями и выразил веру в то, что страна вскоре обретет стабильность и мир, чтобы обеспечить процветающее развитие, продвинуться по пути социализма и обеспечить счастье и благополучие своему народу.Лидер попросил обе стороны продолжать тесно сотрудничать и поддерживать друг друга на международных и региональных форумах в условиях быстрого и сложного развития событий в регионе и мире.Вьетнам готов внести активный вклад в обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и развития на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил он.Посол Ри сказал, что для него большая честь работать во Вьетнаме, и что он надеется на сотрудничество с соответствующими ведомствами Вьетнама в организации разнообразных мероприятий в 2024 году, чтобы отметить 60 лет со дня визита во Вьетнам тогдашнего лидера Ким Ир Сена и в преддверии 75-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений в следующем году.На встрече с послом Швеции Юханом Ндиси То Лам подчеркнул, что традиционная дружба двух стран в последнее время постоянно укрепляется.Он подчеркнул значительный вклад многих проектов, финансируемых Швецией, в местное социально-экономическое развитие, а также приветствовал рост инвестиций шведского бизнеса в те области, в которых он силен, включая инфраструктуру, транспорт, "зеленый" переход, возобновляемые источники энергии, городское планирование и устойчивое развитие.Он призвал страны развивать обмены между людьми через образование, культуру, искусство, спорт, туризм и сотрудничество между населенными пунктами, чтобы углубить взаимопонимание, дружбу и общее сотрудничество.По его словам, обе страны по-прежнему обладают значительным потенциалом для укрепления связей в таких областях, как торговля и инвестиции, образование и обучение, наука и технологии, а также возобновляемые источники энергии.