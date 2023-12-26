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Генсек ЦК КПВ председательствовал на конференции по подведию итогов Центральной военной комиссии

25 декабря в Ханое, Генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг, который также является секретарем Центральной военной комиссии, председательствовал на восьмом заседании в рамках конференции Центральной военной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы выполнения задач в области вооруженных сил, национальной обороны и партийного строительства в 2023 году и поставлены задачи на 2024 год.
  Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг (2-й справа) и руководители государства, правительства и вооруженных сил на заседании. Фото: ВИA  
Выступая на мероприятии Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг высоко оценил выполнение политических задач военной комиссией, Министерством национальной обороны и всеми вооруженными силами в текущем году.

Он потребовал, чтобы военная комиссия продолжала эффективно выполнять свою стратегическую консультативную роль и реализовывать резолюцию 8-го пленума ЦК КПВ 13-го созыва о стратегии национальной обороны в новой ситуации, в соответствии с другими военными и оборонными стратегиями и резолюциями о стратегиях социально-экономического развития, обеспечивая безопасность, оборону в шести экономических регионах страны.

Он подчеркнул, что военная комиссия должна повысить свой потенциал стратегического прогнозирования и продолжать консультировать партию и государство в вопросах разработки политики и правовых документов по военным вопросам и обороне, отвечающих требованиям новой ситуации.

Генсек ЦК КПВ предложил военной комиссии принять согласованные и эффективные меры по повышению общего качества и боевой мощи вооруженных сил, сыграть ключевую роль в построении национальной обороны и перестроить организацию вооруженных сил в сторону элитных и упорядоченных вооруженных сил к 2025 году.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего расширения и повышения эффективности международной интеграции и оборонной дипломатии, способствующей установлению стратегического баланса в отношениях с партнерами, поддержанию мирной и стабильной среды для развития страны, предотвращению рисков войны и конфликтов.

Военные должны продолжать активно и ответственно участвовать в миротворческих миссиях ООН, гуманитарной деятельности, поисково-спасательных операциях, ликвидации последствий стихийных бедствий и войн, отметил он.

Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг также призвал к расширению обмена опытом и взаимному обучению между вьетнамскими военными и их зарубежными коллегами, а также к успешной организации второй Вьетнамской международной оборонной выставки в декабре 2024 года.

Необходимо заботиться о материальной и духовной жизни офицеров и солдат, особенно тех, кто служит в отдаленных, приграничных и островных районах, а также продолжать поиск и репатриацию останков погибших солдат, сказал он.

ВИА/ИЖВ

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