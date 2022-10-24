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Генсек ЦК КПВ председательствовал на конференции по выполнению Резолюции Политбюро №24-NQ/TW
23 октября Политбюро ЦК КПВ провело всереспубликанкую конференцию по выполнению Резолюции Политбюро №24-NQ/TW «О социально-экономическом развитии и обеспечении безопасности и обороны в юго-восточном регионе страны до 2030 года с целевым видением до 2045 года». На конференции председательствовал генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.
На мероприятии сопредседательствовали члены Политбюро ЦК КПВ: президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и постоянный член Секретариата ЦК КПВ Во Ван Тхыонг.
В конференции приняли участие члены Политбюро, члены Секретариата и члены ЦК КПВ, а также руководители министерств, ведомств страны, провинций и городов юго-восточного региона.
От имени Политбюро секретарь ЦК КПВ, вице-премьер Вьетнама Ле Минь Кхай доложил об основных вопросах Резолюции и проекте Программы действий по выполнению Резолюции.
Выполняя Резолюцию Политбюро ЦК КПВ 9-го созыва №53-NQ/TW и Указания Политбюро ЦК КПВ 11-го созыва №27-KL/TW о социально-экономическом развитии и обеспечении безопасности и обороны в юго-восточном регионе и Южной ключевой экономической зоне, в последние годы ведомства разных уровней, особенно провинции и города региона все лучше осознают важную роль и позицию юго-восточного региона. Этот регион является динамично развивающейся экономической зоной; идет в авангарде обновления и развития страны; вносит большой вклад в экономический рост, экспорт товаров, государственный бюджет и решение проблемы занятости.
В 2020 году объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился в 4,9 раза по сравнению с 2005 годом и в 2,6 раза по отношению к 2010 году. На долю юго-восточного региона пришлось 32% от объема ВВП страны и 44,7% всех доходов госбюджета. ВРП на душу населения в 2020 году оказался самым высоким во Вьетнаме.
В Резолюции №24-NQ/TW говорится, что юго-восточный регион Вьетнама занимает особо важное стратегическое положение с точки зрения политики, экономики, культуры, общества, обороны, безопасности и внешнеполитической деятельности. Этот регион должен развиваться динамично; стать экономическим, финансовым, торговым, сервисным и образовательным центром страны; а также идти в авангарде развития высококачественных человеческих ресурсов, науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации в стране и Юго-Восточной Азии; играть важную роль во взаимодействии с другими экономическими зонами.