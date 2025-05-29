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Генсек ЦК КПВ: Обеспечить более эффективную взаимосвязь между внутренним рынком золота и международным рынком.
Глава Отдела Чан Лыу Куанг подтвердил, что управление рынком золота должно основываться на рыночных принципах с соответствующим регулированием со стороны государства; необходимо отказаться от подхода «не можешь управлять — запретить»; уважать право собственности, имущественные права и свободу предпринимательства; а также обеспечивать прозрачность на рынке.
Что касается конкретных механизмов и политик, Отдел ЦК КПВ по политике и стратегии предложил две группы решений: первая — это меры, которые следует реализовать в приоритетном порядке и немедленно; вторая — это меры, которые требуют дополнительного изучения перед внедрением либо могут быть внедрены в пилотном режиме. Все меры должны осуществляться поэтапно, с чётко обозначённым графиком и гибкой адаптацией к реальным условиям.
Выступая с заключительным словом на рабочем совещании, Генсек ЦК КПВ То Лам подчеркнул необходимость решительного перехода от административного мышления к рыночному подходу с соблюдением дисциплины, от логики «ужесточения ради контроля» к подходу «открытости ради эффективного управления». Он особо отметил, что следует окончательно преодолеть устаревшее мышление «если не можем управлять — нужно запретить». Хранение золота населением должно рассматриваться как законная форма сбережений и инвестиций, и при разработке механизмов и политик управления этим рынком следует исходить из этой точки зрения.
Что касается задач и решений, Генсек То Лам заявил о необходимости совершенствования правовой базы, в том числе о скорейшем внесении изменений в Постановление № 24/2012/ND-CP в направлении постепенной рыночной либерализации при сохранении строгого контроля. Он также подчеркнул важность эффективной интеграции внутреннего рынка золота с международным рынком.
Генеральный секретарь предложил поэтапно ликвидировать монополию государства на производство золотых слитков, при этом сохранив государственный контроль за этой деятельностью. Вместе с тем, он допустил возможность выдачи лицензий другим предприятиям, отвечающим необходимым требованиям, на участие в производстве золотых слитков. Такая мера создаст равные условия конкуренции, разнообразит источники поставок и будет способствовать стабилизации цен на рынке.
Генсек То Лам предложил контролируемое расширение прав на импорт золота с целью увеличения предложения на внутреннем рынке, что позволит сократить разрыв между внутренними и мировыми ценами на золото, а также ограничить контрабанду золота через границу.
Он призвал к стимулированию развития внутреннего рынка ювелирных изделий, чтобы постепенно превратить Вьетнам в региональный центр по производству и экспорту высококачественных ювелирных изделий. Это позволит преобразовать накопленное в населении золото в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также было подчеркнуто значение развития привлекательных альтернативных инвестиционных каналов для мобилизации золота из частного сектора в экономику.
Генсек То Лам отметил необходимость повышения эффективности межведомственной координации, особенно в борьбе с контрабандой золота. Он подчеркнул важную роль Ассоциации золотого бизнеса как моста между предприятиями и государственными органами, способного своевременно передавать трудности и предложения бизнеса, а также участвовать в реализации мер по стабилизации рынка при необходимости.
Генеральный секретарь То Лам подчеркнул необходимость поддержания макроэкономической стабильности и доверия к вьетнамскому донгу. Он призвал к скорейшему созданию информационной и аналитической системы по рынку золота с целью повышения его прозрачности и открытости, что будет способствовать эффективному налогообложению, регулированию, а также анализу влияния на валютный рынок, обменный курс и другие инвестиционные каналы.
Генеральный секретарь То Лам поручил Партийному комитету Госбанка Вьетнама взять на себя координацию с Отделом ЦК КПВ по политике и стратегии и другими соответствующими органами для подготовки отчёта и представления конкретных предложений.