НОВОСТИ
Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг совершил встречу с избирателями Ханоя перед 6-й сессией Национального собрания 15-го созы
Поделившись рядом важных политических, экономических и социальных результатов, особенно внешнеполитической деятельности в последнее время, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул последовательную внешнюю политику и стиль «Бамбуковой дипломатии» нашей Партии, государства и народа.
Генеральный секретарь надеется, что избиратели и жители столицы будут продолжать вносить свой вклад в строительство Ханоя в качестве столицы героического Вьетнама с тысячелетней традицией.
На встрече избиратели высоко оценили деятельность Национального собрания за прошедшее время, попросив Национальное собрание продолжать усиливать надзор за такими важными направлениями, как: подготовка и правильное осуществление планирования, особенно городского планирования, проблемы загрязнения окружающей среды, обращения с отходами, противопожарная работа в крупных городах.
Избиратели особо отметили успехи внешнеполитической деятельности, в том числе визит во Вьетнам президента США Джо Байдена по приглашению генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, показавший, что позиции нашей страны все более растут, укрепляются на международной арене.
Избиратели и народ согласились и поддержали продвижение административной реформы с упором на цифровую трансформацию, построение электронного правительства и создание команды официальных лиц, государственных служащих, которые действительно являются слугами правительства и народа.
Также на встрече избиратели высказали свое мнение по вопросам: зарплатной политики, качества медицинского обследования и лечения, инвестиции в медицинское оборудование, качества медицинского персонала и врачей на низовом уровне, страховых полисов, обучения и воспитания молодых работников, правила по охране окружающей среды, сбора, транспортировки и переработки отходов...