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Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг совершил встречу с избирателями Ханоя перед 6-й сессией Национального собрания 15-го созы

В рамках подготовки к 6-й сессии Национального собрания 15-го созыва утром 14 октября Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и члены депутатской делегации Ханоя встретились с избирателями в районах Донгда, Бадинь, Хайбачынг.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступил перед избирателями в районах Донгда, Бадинь и Хайбачынг. Фото: Чи Зунг/ВИА  
Выступая перед большим количеством избирателей, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг еще раз подтвердил, что Национальное собрание является высшим органом государственной власти, избираемым народом и осуществляющим народную власть. Национальное собрание выполняет функции, разрабатывает законы, осуществляет высший надзор и принимает решения по важнейшим и важным вопросам страны под руководством Партии. Генеральный секретарь подчеркнул, что наша Партия возглавляет всю политическую систему в определении ориентиров, курсов, а государство управляет, хозяйничает народ. Эти три отношения диалектически связанны. Каждый субъект должен надлежащим образом выполнять свои функции и задачи, соблюдать Конституцию и закон.

Поделившись рядом важных политических, экономических и социальных результатов, особенно внешнеполитической деятельности в последнее время, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул последовательную внешнюю политику и стиль «Бамбуковой дипломатии» нашей Партии, государства и народа.

Генеральный секретарь надеется, что избиратели и жители столицы будут продолжать вносить свой вклад в строительство Ханоя в качестве столицы героического Вьетнама с тысячелетней традицией.

На встрече избиратели высоко оценили деятельность Национального собрания за прошедшее время, попросив Национальное собрание продолжать усиливать надзор за такими важными направлениями, как: подготовка и правильное осуществление планирования, особенно городского планирования, проблемы загрязнения окружающей среды, обращения с отходами, противопожарная работа в крупных городах.

Избиратели особо отметили успехи внешнеполитической деятельности, в том числе визит во Вьетнам президента США Джо Байдена по приглашению генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, показавший, что позиции нашей страны все более растут, укрепляются на международной арене.

Избиратели и народ согласились и поддержали продвижение административной реформы с упором на цифровую трансформацию, построение электронного правительства и создание команды официальных лиц, государственных служащих, которые действительно являются слугами правительства и народа.

Также на встрече избиратели высказали свое мнение по вопросам: зарплатной политики, качества медицинского обследования и лечения, инвестиции в медицинское оборудование, качества медицинского персонала и врачей на низовом уровне, страховых полисов, обучения и воспитания молодых работников, правила по охране окружающей среды, сбора, транспортировки и переработки отходов...

ИЖВ/ВИА

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