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Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел переговоры с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым
В дружеской обстановке Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг тепло приветствовал визит Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, подчеркнув, что это первый его визит во Вьетнам в качестве Председателя правящей партии «Единая Россия».
Нгуен Фу Чонг проинформировал Д. Медведева о достижениях государства и всего вьетнамского народа под руководством Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), которые увенчались высокой позицией страны на международной арене.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг назвал ключевые задачи КПВ по экономическому, социальному и культурному развитию. При обсуждении вопроса о партийном строительстве как ключевой задаче Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что работа по партийному строительству и исправлению идет положительно, синхронно, решительно и достигла многих результатов, сфере внешних связей активно осуществляется. Генеральный секретарь высоко оценил достижения, которых добилась Российская Федерация под руководством Президента Владимира Путина и партии «Единая Россия».
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил удовольствие вновь посетить Вьетнам, почтительно передав приветствия и поздравления Президента Российской Федерации В. Путина Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и вьетнамскому руководству.
Д. Медведев поздравил Вьетнам с динамичным развитием, поблагодарил за уважительный прием, который Партия, государство и народ Вьетнама оказывают делегации, проинформировал Нгуен Фу Чонга о положении России, партии «Единая Россия» и об отношениях с КПВ и государством Вьетнам, в которых все более важное место занимают отношения и сотрудничество по партийному каналу. Д. Медведев согласился с оценками Нгуен Фу Чонга, особенно по основным направлениям и мерам по развитию отношений между двумя Партиями и странами в ближайшее время.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение по поводу развития доброй традиционной дружбы и всестороннего стратегического партнерства между двумя странами, тесного сотрудничества между двумя Партиями на основе высокого политического доверия, а также благодаря обмену на высоком уровне, включая телефонные разговоры между Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и Президентом Путиным и Председателем партии «Единая Россия» Медведевым. Руководители и представители Коммунистической партии Вьетнама принимали участие в важных межпартийных международных конференциях под председательством Д. Медведева. Обе стороны приложили усилия для преодоления трудностей и развития сотрудничества во многих областях, таких как экономика, наука, технологии и образование.
Подчеркнув, что Вьетнам всегда ценит ценную поддержку и помощь братского советского и российского народа, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отметил, что в своей внешней политике Вьетнам придает большое значение дружественным отношениям, всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией. Коммунистическая партия Вьетнама придает большое значение развитию отношений с политическими партиями России, в том числе с партией «Единая Россия», что служит политической основой долгосрочных и устойчивых отношений между двумя странами. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг почтительно попросил Председателя партии «Единая Россия» Медведева передать привет Президенту Путину и руководству России.
Лидеры двух стран обменялись мнениями об оценках каждой из сторон текущей международной ситуации, основных направлениях содействия позитивному развитию в мире и мнениях по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Два лидера обсудили основные направления дальнейшего укрепления отношений между двумя партиями и странами, такие как дальнейшее укрепление взаимопонимания и политического доверия посредством визитов и обменов на высоком уровне в гибких формах, повышение эффективности и расширение сотрудничества в области экономики, науки, техники, культуры, образования и других областях в соответствии с двухсторонними договоренностями, воспитание молодого поколения, укрепление обменов и отношений между массовыми организациями и молодежью двух партий, продвижение механизмов и рамок двустороннего и многостороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, укрепление обмена информацией о международном положении, сотрудничество внешнеполитических ведомств двух стран, координация действий на международных форумах.
До переговоров делегация партии «Единая Россия» возложила венок к Монументу Героям и павшим солдатам, посетила Мавзолей Хо Ши Мина, чтобы отдать дань уважения Президенту Хо Ши Мину, провела встречу с Ассоциацией вьетнамско-российской дружбы.
По этому поводу стороны приняли Совместное заявление по итогам официального визита во Вьетнам Председателя партии «Единая Россия» Медведева, который направлен на активизацию сотрудничества по региональным и международным вопросам в целях укрепления мира и безопасности на благо двух народов, по защите и укреплению принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций, по развитию двусторонних отношений в духе подписанных документов и соглашений.