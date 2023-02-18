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Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял заведующего Канцелярией ЦК НРПЛ Тхонгсалита Мангномека
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда придают большое значение особым товарищеским и братским отношениям с Лаосом и решительно поддерживают дело обновления, защиты и строительства Лаоса. Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил отношения традиционного сотрудничества между двумя канцеляриями и результаты переговоров между ними, которые внесли важный вклад в укрепление и развитие вьетнамско-лаосских отношений.
Глава КПВ предложил, чтобы в ближайшее время две канцелярии продолжали развивать свои традиции, тесно координировать действия и обмениваться теоретическими и практическими вопросами и опытом, сотрудничать друг с другом и помогать друг другу в стратегической работе, эффективно реализовывать Соглашение о сотрудничестве между Канцелярией ЦК КПВ и Канцелярией ЦК НРПЛ и соглашения между высокопоставленными руководителями двух Партий, способствуя успешному выполнению резолюций съездов КПВ и НРПЛ.
В тот же день делегация Канцелярии ЦК НРПЛ во главе с товарищем Тхонгсалитом Мангномеком провела переговоры с делегацией Канцелярии ЦК КПВ во главе с секретарем ЦК КПВ, заведующим Канцелярией ЦК КПВ Ле Минь Хынгом.
На переговорах стороны проинформировали друг друга о ситуации в двух Партиях и двух странах, обменялись информацией и опытом в областях повышения качества исследований, консультирования и обслуживания руководителей двух Партий и обсудили вопрос реализации Соглашения между двумя канцеляриями в период 2021-2025 гг.