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Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял высокопоставленную делегацию Партии объединенного левого движения Доминиканской Республики
Выступая на приеме, Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что Партия и Государство Вьетнама всегда придавают большое значение дружественным отношениям и всестороннему сотрудничеству с другими странами и политическими партиями, в том числе с Доминиканской Республикой и ее MIU. Он выразил уверенность, что визит будет успешной, способствуя дальнейшему углублению сотрудничества между двух стран, особенно в экономике, торговле и инвестициях.
Товарищ Нгуен Фу Чонг приветствовал тесное и все более эффективное сотрудничество между КПВ и MIU и другими важными политическими партиями Доминиканской Республики, внося значительный вклад в укрепление политической основы и ориентации на многогранное сотрудничество между двумя странами во имя мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Он предложил обеим сторонам продолжать тесное сотрудничество для эффективного выполнения планов сотрудничества между двумя Партиями.
Генеральный секретарь MIU Мехиа Абреу Хосе Мигель, со своей стороны, высоко оценил важную роль Вьетнама в Юго-Восточной Азии и в мире.
Правительство, Национальный конгресс и ключевые политические партии Доминиканской Республики придают большое значение и уделяют первоочередное внимание укреплению отношений с Вьетнамом, сказал он, подчеркнув, что решение Доминиканской Республики открыть посольство во Вьетнаме свидетельствует о ее желании развивать более всестороннее и эффективное сотрудничество между Доминиканской Республикой и Вьетнамом.
Он пожелал, чтобы две партии тесно сотрудничали, способствуя солидарности, традиционной дружбе и всесторонней координации между двумя народами, в то же время он выразил надежду, что обе Партии укрепят координацию и эффективно реализуют ее во многих сферах, внеся важный вклад в развитие традиционной дружбы, солидарности и многопланового сотрудничества между двумя странами.