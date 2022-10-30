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НОВОСТИ

Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отбыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику.

Президент государства Нгуен Суан Фук, премьер-министр Фам Минь Тьинь и партийные и государственные руководители отправились в аэропорт провожать Генерального секретаря КПВ Нгуен Фу Чонга и высокопоставленную делегацию Вьетнама.
  Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг покидает международный аэропорт Нойбай в Ханое, чтобы начать свой официальный визит в Китай. Фото: ВИА  
По приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, утром 30 октября Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг и высокопоставленная делегация Вьетнама покинули Ханой с официальным визитом в Китайскую Народную Республику с 30 октября по 1 ноября 2022 года.

Президент государства Нгуен Суан Фук, премьер-министр Фам Минь Тьинь и партийные и государственные руководители отправились в аэропорт провожать Генерального секретаря КПВ Нгуен Фу Чонга и высокопоставленную делегацию Вьетнама.

В состав делегации входят товарищи член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Во Ван Тхыонг; член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ Чыонг Тхи Май; Член Политбюро, секретарь ЦК КПВ и заведующий Отделом ЦК КПВ по внутриполитическим делам Фан Динь Чак; Чан Тхань Ман, член Политбюро, постоянный заместитель председателя Национального собрания; То Лам, член Политбюро, генерал, министр общественной безопасности; Фан Ван Жанг, член Политбюро, генерал, министр обороны; До Ван Чиен, секретарь ЦК КПВ, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама; начальник Канцелярии ЦК КПВ Ле Минь Хынг; Ле Минь Кхай, секретарь ЦК КПВ, заместитель премьер-министра; и ряд членов ЦК КПВ, являющихся министрами и Секретарями провинциальных партийных комитетов; Помощник Генерального секретаря ЦК КПВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Китайской Народной Республике.

ВИА

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