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Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отбыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику.
Президент государства Нгуен Суан Фук, премьер-министр Фам Минь Тьинь и партийные и государственные руководители отправились в аэропорт провожать Генерального секретаря КПВ Нгуен Фу Чонга и высокопоставленную делегацию Вьетнама.
В состав делегации входят товарищи член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Во Ван Тхыонг; член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Организационным отделом ЦК КПВ Чыонг Тхи Май; Член Политбюро, секретарь ЦК КПВ и заведующий Отделом ЦК КПВ по внутриполитическим делам Фан Динь Чак; Чан Тхань Ман, член Политбюро, постоянный заместитель председателя Национального собрания; То Лам, член Политбюро, генерал, министр общественной безопасности; Фан Ван Жанг, член Политбюро, генерал, министр обороны; До Ван Чиен, секретарь ЦК КПВ, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама; начальник Канцелярии ЦК КПВ Ле Минь Хынг; Ле Минь Кхай, секретарь ЦК КПВ, заместитель премьер-министра; и ряд членов ЦК КПВ, являющихся министрами и Секретарями провинциальных партийных комитетов; Помощник Генерального секретаря ЦК КПВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Китайской Народной Республике.