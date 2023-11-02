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Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг: Вьетнам надеется на укрепление сотрудничества с Монголией
Нгуен Фу Чонг выразил уверенность, что визит президента Хурэлсуха во Вьетнам будет способствовать укреплению традиционной дружбы между двумя странами, особенно сейчас, когда они работают над празднованием 70-летия установления дипломатических отношений в 2024 году.
Генсек ЦК КПВ рассказал президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху о значительных достижениях Вьетнама за почти 40 лет проведение дела «Доймой», о целях развития страны, поставленных на 13-м всевьетнамском съезде партии, о внешней политике страны, направленной на независимость, самостоятельность, мир, дружбу, сотрудничество, развитие, многосторонность и диверсификацию отношений.
Он также рассказал об основных направлениях и мерах по выведению двусторонних отношений на новый уровень в новый период, включая обмены и сотрудничество между КПВ и Монгольской народной партией, укрепление всестороннего сотрудничества во имя народов двух стран, а также мира, стабильности и процветания в регионе и мире в целом.
В свою очередь, Президент Хурэлсух поздравил Вьетнам с достижениями в области реформ и строительства социализма и выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с Нгуен Фу Чонгом страна успешно реализует резолюцию, принятую на 13-м всевьетнамском съезде партии, и достигнет целей, поставленных на 2030 и 2045 гг.
Монголия всегда дорожит доброй традиционной дружбой между двумя странами и считает Вьетнам ведущим партнером в Юго-Восточной Азии, сказал он, выразив надежду на укрепление отношений между двумя Партиями, способствующее упрочению политической основы двусторонних отношений.
Согласившись с мнением Нгуен Фу Чонга относительно основных мер по укреплению отношений, Президент Хурэлсух подчеркнул свое желание работать вместе Вьетнамом, чтобы поднять их на новую высоту.